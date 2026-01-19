Nocna interwencja policji. 20-latek zatrzymany za przemoc i narkotyki

Zdarzenie miało miejsce w minioną sobotę, 17 stycznia, po godz. 3 w nocy. Policję wezwała kobieta, która zgłosiła, że jej siostra została pobita przez swojego partnera. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, szybko potwierdzili zgłoszenie. Z ustaleń wynikało, że chwilę wcześniej między partnerami doszło do awantury, w trakcie której mężczyzna uderzył kobietę.

Podczas interwencji policjanci zwrócili uwagę na zachowanie 20-latka. W trakcie wykonywanych czynności, w kieszeni jego kurtki znaleźli substancje zabronione. Wstępne badania wykazały, że była to marihuana oraz mefedron. Łącznie zabezpieczono blisko 40 gramów narkotyków.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Odpowie za posiadanie substancji zabronionych, a sprawa dotycząca przemocy domowej jest w toku. Po zakończeniu czynności akta sprawy zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Nisku.