Noc przy relikwiach Krzyża Świętego

Spotkania odbywają się w trzecie piątki miesiąca. Najbliższe będzie więc 16 maja, kolejne: 20 czerwca, 18 lipca, 15 sierpnia oraz 19 września br.

W programie czuwania 16 maja: godz. 20 – Droga Krzyżowa z Huty Szklanej, która rozpocznie się przy Krzyżach Katyńskich, godz. 21.15 – czuwanie przy relikwiach Drzewa Krzyża Świętego (będzie możliwość spowiedzi), godz. 22 – msza św. zakończona błogosławieństwem relikwiami Drzewa Krzyża Świętego.

Kontakt: o. Józef Wcisło 692 155 795.

Skąd klasztor ma relikwie Drzewa Krzyża Świętego? Według legendy, relikwie trafiły tu za panowania króla Bolesława Chrobrego. Podczas polowania zagubił się w lesie siostrzeniec króla, węgierski królewicz Emeryk. Gdy błądził w leśnej gęstwinie ukazał mu się anioł, który zaprowadził go do drewnianego klasztoru na szczycie góry. Zgodnie z poleceniem anioła, królewicz zostawił u zakonników, to co miał najcenniejsze – relikwiarz z fragmentem Świętego Krzyża, który otrzymał od ojca, króla Węgier, Stefana. Bolesław Chrobry wybudował tu godny takiej relikwii kościół wraz z klasztorem, sprowadził dwunastu benedyktynów z Monte Cassino i ofiarował im kilka pobliskich wiosek. Relikwiarz Emeryka do dzisiaj przechowywany jest w świątyni. Wzgórze, gdzie wznosiły się zabudowania klasztorne, nazwano Świętym Krzyżem, a góry wokół - Świętokrzyskimi.