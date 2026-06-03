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3 czerwca 2026

Noc Kupały nad Bukową. Zapraszają na słowiańskie święto

Plecenie wianków, obrzędy związane z ogniem i wodą, taneczne inscenizacje oraz wspólna zabawa przy ognisku – tak zapowiada się tegoroczna Noc Kupały, która odbędzie się 20 czerwca w Kuziorach nad Bukową.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17 na terenie za mostem nad rzeką Bukową. Organizatorzy przygotowali program nawiązujący do dawnych słowiańskich tradycji związanych z obchodami najkrótszej nocy w roku.

Jednym z głównych punktów spotkania będzie prelekcja poświęcona kulturze słowiańskiej, którą poprowadzi Anna Witkowska – socjolożka, wykładowczyni Uniwersytetu Rzeszowskiego i pasjonatka dawnych tradycji.

Uczestnicy będą mogli własnoręcznie upleść wianki, wziąć udział w rytuale kręgu otwarcia, obejrzeć inscenizację połączenia żywiołów ognia i wody oraz pokaz tańców inspirowanych słowiańskimi obrzędami. Tradycyjnie nie zabraknie także puszczania wianków na wodę. Wieczór zakończy wspólna uczta i zabawa.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter integracyjny i edukacyjny. Poprzez nawiązywanie do dawnych zwyczajów chcą promować lokalną tożsamość kulturową, bliskość natury oraz budowanie więzi społecznych.

Noc Kupały od lat cieszy się zainteresowaniem osób poszukujących kontaktu z tradycją i kulturą słowiańską. To dawne słowiańskie święto związane z przesileniem letnim, obchodzone w najkrótszą noc roku, przypadającą zwykle między 21 a 22 czerwca. Było to jedno z najważniejszych świąt przedchrześcijańskich Słowian, poświęcone żywiołom ognia, wody, słońca, płodności i miłości

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie "Razem dla zdrowia".

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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