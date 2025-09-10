Miesięcznik
Na najwyższym stopniu podium Szymon Paleń, zwycięzca skoku wzwyż, ze swoim trenerem klubowym Jackiem Łypem
Stalowa Wola 10 września 2025

No i kto jest „debeściak”? KKL Stal Stalowa Wola!

Na stadionie Juvenii w Przemyślu odbywały się w pierwszą sobotę września Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików U16. W zawodach uczestniczyło 352 lekkoatletów z klubów Podkarpacia i Małopolski. Świetnie spisała się reprezentacja Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola. Wywalczyli 11 medali i zajeli pierwsze miejsce w punktacji klubowej.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Złotymi medalistami zostali: Szymon Paleń w skoku wzwyż - 180 cm, Antoni Siembida w biegu na 300 m - 37,32 s (rek.życ.), srebrne medale zdobyli: Karolina Kaniewska w rzucie młotem – 47,30 m, Franciszek Wolak w rzucie młotem – 40,20 m, Dominika Dyl w rzucie dyskiem – 31,68 m, Lena Grzybowska w biegu na 600 m - 1:40,40, Marcel Ćwik w skoku w dal – 5,69 m, a brązowe: Magdalena Bednarz w rzucie młotem – 42,86 m, Antoni Siembida w biegu na 100 m – 11,72 s, Marcel Ćwik w wieloskoku – 11,43 m, Raul Stręciwilk w biegu na 2000 m – 6:35,88.

Punktacja klubowa: 1. Stal Stalowa Wola – 65 pkt, 2. Stal Mielec – 63 pkt, 3. Tempo 5 Przemyśl – 56 pkt, 4. Resovia - 56 pkt, 5. Kusy Kraków – 54 pkt.

TUTAJ szczegółowe wyniki

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

