Niżańskie Targi Edukacyjne już wkrótce

Targi zaplanowano w godzinach od 9:30 do 12:30 w hali sportowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. To właśnie tam swoją ofertę zaprezentują szkoły z terenu Powiat Niżański.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do uczniów klas ósmych, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Organizatorzy zachęcają, by skorzystać z okazji do bezpośrednich rozmów z nauczycielami i uczniami szkół ponadpodstawowych.

Hasło tegorocznych targów to: „Świadomy wybór to dobry start - poznaj ofertę edukacyjną szkół Powiatu Niżańskiego”.

Dla młodych ludzi to dobra okazja, by w jednym miejscu porównać kierunki kształcenia i dowiedzieć się, jakie możliwości oferują lokalne placówki.