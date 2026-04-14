Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Nisko 14 kwietnia 2026

Niżańskie Targi Edukacyjne już wkrótce

Uczniowie kończący szkołę podstawową będą mogli zapoznać się z ofertą lokalnych szkół podczas Niżańskich Targów Edukacyjnych 2026. Wydarzenie odbędzie się 22 kwietnia w Nisku.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Targi zaplanowano w godzinach od 9:30 do 12:30 w hali sportowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. To właśnie tam swoją ofertę zaprezentują szkoły z terenu Powiat Niżański.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do uczniów klas ósmych, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Organizatorzy zachęcają, by skorzystać z okazji do bezpośrednich rozmów z nauczycielami i uczniami szkół ponadpodstawowych.

Hasło tegorocznych targów to: „Świadomy wybór to dobry start - poznaj ofertę edukacyjną szkół Powiatu Niżańskiego”.

Dla młodych ludzi to dobra okazja, by w jednym miejscu porównać kierunki kształcenia i dowiedzieć się, jakie możliwości oferują lokalne placówki.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu