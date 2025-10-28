Miesięcznik
Niżański szpital w ogólnopolskim programie „Szpitale Przyjazne Wojsku”

W Wojskowym Ośrodku Szkoleniowym w Jeżewie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, Powiatem Niżańskim oraz Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pod dokumentem podpisy złożyli: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Józef Sroka oraz Dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil.

Porozumienie zostało zawarte w ramach programu „Szpitale Przyjazne Wojsku”, który jest inicjatywą Ministerstwa Obrony Narodowej mającą na celu wzmocnienie systemu bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce. Podobne porozumienia podpisano już m.in. ze szpitalem w Stalowej Woli.

Program stanowi element szerszego projektu „Tarcza Wschód”, którego zadaniem jest zwiększenie odporności i gotowości obronnej cywilnych struktur na wschodzie kraju. Jego założeniem jest także zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządami, cywilnymi placówkami medycznymi a Siłami Zbrojnymi RP.

Dzięki przystąpieniu do programu, niżański szpital zyska możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu medycyny pola walki, wymiany doświadczeń z wojskowymi specjalistami oraz udziału w działaniach na rzecz ochrony ludności i obrony cywilnej. Placówka będzie mogła również ubiegać się o wsparcie sprzętowe i technologiczne, a także wziąć udział w projektach związanych z rozwojem ratownictwa medycznego.

- Podpisane porozumienie powoduje, że niżański Szpital stanie się częścią ogólnopolskiej sieci placówek, które będą współpracować z resortem obrony w zakresie szkoleń medycznych, wymiany doświadczeń i przygotowania systemu ochrony zdrowia do działania w sytuacjach kryzysowych - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

- To też realny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu oraz podniesienia kompetencji personelu medycznego w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych - dodaje Dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

