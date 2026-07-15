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Nisko 15 lipca 2026

Niżańska policja zaprasza na piknik rodzinny

Dmuchańce, gry i zabawy, policyjny sprzęt oraz wata cukrowa i popcorn - takie atrakcje czekają na mieszkańców podczas pikniku organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Nisku. Wydarzenie odbędzie się już w piątek, 17 lipca, w Parku Miejskim.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, szczególnie z myślą o najmłodszych. W programie znalazły się gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, wata cukrowa i popcorn. Nie zabraknie również prezentacji sprzętu wykorzystywanego przez służby mundurowe oraz stoisk informacyjnych, przy których będzie można porozmawiać z funkcjonariuszami i dowiedzieć się więcej o ich codziennej służbie.

Piknik będzie okazją nie tylko do wspólnej zabawy, ale także do bliższego poznania pracy policjantów i innych służb oraz przypomnienia zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Start o godzinie 14.30.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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