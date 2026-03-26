Niżańska Orkiestra Kameralna zaprasza na Pieśni Wielkopostne i Pasyjne

Wydarzenia odbędą się w dwóch lokalizacjach Podkarpacia:

- 28 marca 2026, godz. 17:30 - Turbia, Parafia pw. św. Leonarda

- 29 marca 2026, godz. 17:00 - Gorzyce, Parafia pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli

Koncerty, wpisujące się w czas Wielkiego Postu, stanowią okazję do refleksji i wyciszenia przy dźwiękach muzyki sakralnej. W programie znalazły się pieśni wielkopostne oraz utwory pasyjne w opracowaniu kameralnym.

Wystąpią:

- Chór przygotowany przez Karolinę Nowak-

- Gabriela Obara - sopran

- Dyrygent: Michał Zagaja

Niżańska Orkiestra Kameralna działa od 2019 roku, skupiając młodych muzyków i pasjonatów różnych gatunków muzyki - od sakralnej, poprzez kolędy i muzykę uwielbieniową, po repertuar rozrywkowy. Zespół organizuje koncerty tematyczne w lokalnych społecznościach, szczególnie w mniejszych miejscowościach i przestrzeniach sakralnych, dbając o popularyzację muzyki w aranżacjach orkiestrowych.

Celem orkiestry jest udostępnianie kultury szerokiej publiczności oraz budowanie lokalnej wspólnoty poprzez muzykę. Koncerty są nie tylko profesjonalnie wykonane, ale również dostępne dla wszystkich zainteresowanych, zgodnie z ideą otwartych, bezpłatnych wydarzeń artystycznych.