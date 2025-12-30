Miesięcznik
Urząd Marszałkowskie - życzenia
Jeżowe 30 grudnia 2025

Niżańscy policjanci uratowali mężczyznę zagrożonego wychłodzeniem

W okresie zimowym niskie temperatury stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na zewnątrz. Dotyczy to przede wszystkim osób bezdomnych, samotnych, starszych, a także osób będących pod wpływem alkoholu. Dzięki szybkiej reakcji świadka niżańscy funkcjonariusze pomogli 49-latkowi, któremu groziło wychłodzenie organizmu.

22 grudnia po godz. 21 policja w Nisku otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na ławce w rejonie jednego ze sklepów w Jeżowem. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie i na miejscu znaleźli nietrzeźwego 49-latka. Z uwagi na jego stan, kontakt był utrudniony, dlatego mężczyzna został przewieziony do wytrzeźwienia i objęty opieką.

Zima to szczególnie niebezpieczny czas dla osób narażonych na wychłodzenie. Policjanci podczas patroli zwracają uwagę na miejsca, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy - pustostany, ogródki działkowe, altanki. Każdego roku monitorują sytuację takich osób i oferują im schronienie, ciepły posiłek oraz możliwość spędzenia nocy w bezpiecznych warunkach.

Funkcjonariusze przypominają też, że alkohol nie chroni przed wychłodzeniem. Choć chwilowo daje uczucie ciepła, w rzeczywistości przyspiesza utratę ciepła przez organizm, zwiększając ryzyko wychłodzenia.

Niżańska policja apeluje do mieszkańców: nie przechodźmy obojętnie obok osób potrzebujących pomocy. Jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować komuś życie.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

