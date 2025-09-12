Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Nisko 12 września 2025

Uprawiał konopie na strychu. Wpadł w ręce policji

Podczas działań wymierzonych w przestępczość narkotykową niżańscy kryminalni zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu leżajskiego. W jego domu znaleźli 13 krzewów konopi indyjskich, które mężczyzna ukrywał na strychu.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zatrzymania doszło we wtorek, 9 września, wieczorem. Policjanci zwrócili uwagę na osobowe audi, którym podróżował, jak się potem okazało, znany im już z wcześniejszych spraw 32-latek. Funkcjonariusze skontrolowali pojazd, a następnie pojechali z mężczyzną do jego miejsca zamieszkania.

Choć podejrzany zapewniał, że nie ma nic wspólnego z narkotykami, szybko wyszło na jaw, że na strychu ukrywał doniczki z krzewami konopi. Policja zabezpieczyła rośliny, a właściciel „plantacji” trafił do policyjnego aresztu.

11 września 32-latek usłyszał zarzuty. Za nielegalną uprawę konopi grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Trwają prace nad koncepcją przebudowy ul. Wojska Polskiego
Stalowa Wola
Trwają prace nad koncepcją przebudowy ul. Wojska Polskiego
Awantura w markecie. 31-latek odpowie za kradzież rozbójniczą
Stalowa Wola
Awantura w markecie. 31-latek odpowie za kradzież rozbójniczą
Moda na Wisłę i San w pokazie uczniów z „Budowlanki”
Stalowa Wola
Moda na Wisłę i San w pokazie uczniów z „Budowlanki”
Program 10. edycji festiwalu RELACJE Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne
Stalowa Wola
Program 10. edycji festiwalu RELACJE Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne
Dźwięki Wakacji i Weekend dla Zdrowia
Stalowa Wola
Dźwięki Wakacji i Weekend dla Zdrowia
Święto Ziemniaka w Dąbrowie Rzeczyckiej
Radomyśl nad Sanem
Święto Ziemniaka w Dąbrowie Rzeczyckiej
Nowe obwieszczenia Wójta Gminy Krzeszów
Krzeszów
Nowe obwieszczenia Wójta Gminy Krzeszów
Stalowa Wola wczoraj, dziś i jutro: Rodzinny quiz wiedzy z odważną wizją przyszłości
Stalowa Wola
Stalowa Wola wczoraj, dziś i jutro: Rodzinny quiz wiedzy z odważną wizją przyszłości
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu