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Nisko 23 lipca 2026

Niżańska policja i PANS w Tarnobrzegu będą współpracować

Komenda Powiatowa Policji w Nisku oraz Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu nawiązały współpracę. Porozumienie podpisali Komendant Powiatowy Policji w Nisku mł. insp. Rajmund Murek oraz Rektor uczelni dr hab. Paweł Maciaszczyk.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się w siedzibie PANS w Tarnobrzegu. Współpraca obejmuje przede wszystkim organizację i realizację praktyk zawodowych dla studentów, ale również zajęcia praktyczne, wizyty studyjne oraz ćwiczenia dydaktyczne związane z działalnością Policji.

Celem porozumienia jest stworzenie studentom możliwości zdobywania praktycznego doświadczenia w warunkach rzeczywistego funkcjonowania jednostki Policji. Dzięki temu będą mogli rozwijać swoje umiejętności, poszerzać wiedzę oraz zdobywać kompetencje społeczne, które mogą okazać się cenne na współczesnym rynku pracy.

Jak podkreślają sygnatariusze porozumienia, współpraca uczelni z Policją ma przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia oraz lepszego przygotowania studentów do przyszłej pracy zawodowej.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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