Niszczył zieleń przed komendą policji. 26-latek ukarany mandatem

Do zdarzenia doszło 16 czerwca przed godziną 20. Zwróciło ono uwagę funkcjonariuszki, która w tym czasie przyjechała do pracy. Zauważyła ona mężczyznę wyrywającego krzewy z donic ustawionych przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli oraz zaśmiecającego teren.

Na miejsce natychmiast skierowano zastępcę dyżurnego oraz kierownika jednego z podległych posterunków, którzy podjęli interwencję wobec sprawcy.

W trakcie czynności ustalono, że jest to 26-letni mieszkaniec Wrocławia. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, w związku z czym został zatrzymany i osadzony do wytrzeźwienia.

Za popełnione wykroczenia, obejmujące zakłócanie ładu i porządku publicznego, niszczenie zieleni oraz zaśmiecanie miejsca publicznego, został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł.