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Stalowa Wola 17 czerwca 2026

Niszczył zieleń przed komendą policji. 26-latek ukarany mandatem

Stalowowolscy policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który przed budynkiem miejscowej komendy niszczył zieleń i zaśmiecał teren. 26-letni mieszkaniec Wrocławia, będący pod wpływem alkoholu, został zatrzymany i doprowadzony do wytrzeźwienia. Za swoje zachowanie został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło 16 czerwca przed godziną 20. Zwróciło ono uwagę funkcjonariuszki, która w tym czasie przyjechała do pracy. Zauważyła ona mężczyznę wyrywającego krzewy z donic ustawionych przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli oraz zaśmiecającego teren.

Na miejsce natychmiast skierowano zastępcę dyżurnego oraz kierownika jednego z podległych posterunków, którzy podjęli interwencję wobec sprawcy.

W trakcie czynności ustalono, że jest to 26-letni mieszkaniec Wrocławia. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, w związku z czym został zatrzymany i osadzony do wytrzeźwienia.

Za popełnione wykroczenia, obejmujące zakłócanie ładu i porządku publicznego, niszczenie zieleni oraz zaśmiecanie miejsca publicznego, został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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