Nisko zyskało nowoczesną bibliotekę

Powstał trzykondygnacyjny obiekt o powierzchni użytkowej 1 293,48 m² (całkowitej 1 872 m²) i kubaturze 6 493 m³, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się m.in. czytelnie, sale wystawiennicze i edukacyjne oraz przestrzenie dla dzieci.

Projekt zrealizowano w ramach dwóch zadań: przebudowy budynku na bibliotekę miejską oraz przebudowy i rozbudowy obiektu przy ul. 3-go Maja 10, finansowanej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”. Łączny koszt inwestycji wraz z wyposażeniem i dokumentacją wyniósł 12,37 mln zł, z czego 7,16 mln zł stanowił wkład własny gminy. Pozostałe środki pochodziły m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczystość otwarcia rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, instytucji kultury, oświaty oraz wykonawcy inwestycji. Na zakończenie goście mieli możliwość zwiedzenia nowego obiektu.

Wśród zaproszonych gości byli: dr Konrad Krzyżak Burmistrz Gminy i Miasta Nisko wraz ze swoimi Zastępcami Katarzyną Ożóg-Bąk i Adamem Sikorą, Marcin Warchoł Poseł na Sejm RP, Karol Ożóg Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Robert Bednarz Starosta Powiatu Niżańskiego wraz z Wicestarostą Józefem Sroką, poprzedni Burmistrzowie Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek i Waldemar Ślusarczyk, Paweł Tofil Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Tadeusz Błażejczak i Tadeusz Wolak, Magdalena Stasiak - dyrektor Centrum Edukacji Multimedialnej w Nisku-Podwolinie, Radosław Maziarz - dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, przedstawiciele wykonwcy inwestycji firmy ZRB Korem Kazimierz Koc Spółka Jawna, ks. kan. dr Kazimierz Hara Proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Nisku, radni Rady Miejskiej w Nisku, dyrektorzy szkół z terenu Gminy i Miasta Nisko, a także pracownicy Biblioteki Miejskiej w Nisku.

Żrodło: Gmina i Miasto Nisko

TUTAJ ZDJĘCIA Z OTWARCIA BIBLIOTEKI