Nisko zyskało nowoczesną bibliotekę

20 kwietnia 2026 r. oddano do użytku nowoczesny budynek Biblioteki Miejskiej w Nisku, powstały w wyniku przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu oraz budowy nowej części. Inwestycja objęła modernizację dawnego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wzniesienie nowej części biblioteki.

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Powstał trzykondygnacyjny obiekt o powierzchni użytkowej 1 293,48 m² (całkowitej 1 872 m²) i kubaturze 6 493 m³, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się m.in. czytelnie, sale wystawiennicze i edukacyjne oraz przestrzenie dla dzieci.

Projekt zrealizowano w ramach dwóch zadań: przebudowy budynku na bibliotekę miejską oraz przebudowy i rozbudowy obiektu przy ul. 3-go Maja 10, finansowanej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”. Łączny koszt inwestycji wraz z wyposażeniem i dokumentacją wyniósł 12,37 mln zł, z czego 7,16 mln zł stanowił wkład własny gminy. Pozostałe środki pochodziły m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczystość otwarcia rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, instytucji kultury, oświaty oraz wykonawcy inwestycji. Na zakończenie goście mieli możliwość zwiedzenia nowego obiektu. 

Wśród zaproszonych gości byli: dr Konrad Krzyżak Burmistrz Gminy i Miasta Nisko wraz ze swoimi Zastępcami Katarzyną Ożóg-Bąk i Adamem Sikorą, Marcin Warchoł Poseł na Sejm RP, Karol Ożóg Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Robert Bednarz Starosta Powiatu Niżańskiego wraz z Wicestarostą Józefem Sroką, poprzedni Burmistrzowie Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek i Waldemar Ślusarczyk, Paweł Tofil Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Tadeusz Błażejczak i Tadeusz Wolak, Magdalena Stasiak - dyrektor Centrum Edukacji Multimedialnej w Nisku-Podwolinie, Radosław Maziarz - dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, przedstawiciele wykonwcy inwestycji firmy ZRB Korem Kazimierz Koc Spółka Jawna, ks. kan. dr Kazimierz Hara Proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Nisku, radni Rady Miejskiej w Nisku, dyrektorzy szkół z terenu Gminy i Miasta Nisko, a także pracownicy Biblioteki Miejskiej w Nisku. 

Żrodło: Gmina i Miasto Nisko

TUTAJ ZDJĘCIA Z OTWARCIA BIBLIOTEKI

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Bezpłatne warsztaty dla rodziców w Kutyłach
Jarocin
Bezpłatne warsztaty dla rodziców w Kutyłach
Poezja i wspomnienia. Wieczór autorski Dominika Ćwika w bibliotece
Stalowa Wola
Poezja i wspomnienia. Wieczór autorski Dominika Ćwika w bibliotece
Orkiestra Dęta MDK zagra na majówce w Rozwadowie
Stalowa Wola
Orkiestra Dęta MDK zagra na majówce w Rozwadowie
Ze Stalowej Woli na szczyt YouTube’a!
Stalowa Wola
Ze Stalowej Woli na szczyt YouTube’a!
VIII edycja konkursu „Booktalking” za nami
Stalowa Wola
VIII edycja konkursu „Booktalking” za nami
Stalowa Wola na Europejskim Kongresie Gospodarczym
Stalowa Wola
Stalowa Wola na Europejskim Kongresie Gospodarczym
Awanse w niżańskiej policji
Nisko
Awanse w niżańskiej policji
Lasowiacy otwierają jubileusz 70-lecia majówkowym koncertem
Stalowa Wola
Lasowiacy otwierają jubileusz 70-lecia majówkowym koncertem
