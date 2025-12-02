Nisko zaprasza na wyjątkową wystawę „Anioły, fantasmagorie i my”

Trzy spojrzenia na świat wyobraźni

Wystawa jest artystyczną podróżą przez emocje, symbole i fantastyczne wizje, przedstawioną z perspektywy trzech twórczyń: Pauliny Kary, Magdaleny Kary-Sajek oraz Zuzanny Żbik. Ich prace - od lalkarstwa, przez malarstwo i rysunek, po instalacje przestrzenne - tworzą wielowymiarową opowieść o tym, co ulotne i często niewidzialne.

Motyw Aniołów, obecny w ekspozycji, pokazany został zarówno w tradycyjnej, jak i bardziej nieoczywistej formie, balansującej na granicy światła i cienia. Fantasmagorie natomiast wprowadzają widza w przestrzeń, gdzie realność miesza się z iluzją, a dobro przenika się z niepokojącymi wizjami.

Autorki wystawy

Paulina Kara - malarka, rysowniczka i lalkarka, tworząca również ceramikę oraz animacje poklatkowe. Współpracuje z teatrami i galeriami w całej Polsce.

Magdalena Kara-Sajek - artystka zajmująca się malarstwem i rysunkiem, autorka prac eksperymentalnych i animacji, prezeska stowarzyszenia twórczego „WSPAK”.

Zuzanna Żbik - młoda rzeźbiarka, malarka i rysowniczka, laureatka licznych konkursów, łącząca tradycyjne techniki z nowoczesnym spojrzeniem.

Wystawa dostępna przez ponad dwa miesiące

Ekspozycję będzie można oglądać w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji od 5 grudnia 2025 r. do 13 lutego 2026 r. Organizatorzy zachęcają, by podczas zwiedzania pozwolić sobie na osobiste interpretacje i spotkanie z tym, co w sztuce niewytłumaczalne.