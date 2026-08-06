Nisko zaprasza na Festiwal Kultury Łowieckiej

Oficjalne otwarcie wydarzenia zaplanowano na godz. 14. Na scenie wystąpią zespoły sygnalistów myśliwskich, a uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in. prezentację tradycji łowieckich polskiej szlachty, pokaz psów ras myśliwskich, pokaz sokolniczy, a także pokaz wabienia dzikich zwierząt. Nie zabraknie również pokazu mody myśliwskiej.

Festiwal to jednak nie tylko występy i pokazy. Przez cały dzień w parku działać będą stoiska kół łowieckich, Lasów Państwowych, kół gospodyń wiejskich, pszczelarzy, serowarów, winiarzy i wędliniarzy. Będzie można spróbować potraw z dziczyzny i ryb słodkowodnych, zobaczyć wystawy poświęcone kulturze łowieckiej oraz wziąć udział w przygotowanych atrakcjach edukacyjnych i rodzinnych.

Dodatkową atrakcją będzie wielkie gotowanie gulaszu myśliwskiego, obozowisko łowieckie szlachty polskiej oraz pokaz ptaków drapieżnych. Organizatorzy zapowiadają także atrakcje dla najmłodszych.

Festiwal poprzedzi konferencja naukowo-edukacyjna „Ocalić nie tylko w obiektywie”, która odbędzie się 8 sierpnia o godz. 18 w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”.

Szczegółowy program wydarzenia na plakacie poniżej.