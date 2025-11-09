Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Recepta na szczęście
Nisko 9 listopada 2025

Nisko zaprasza, by razem uczcić Niepodległość - 10 i 11 listopada

Będzie biało-czerwono, patriotycznie i z sercem - mieszkańcy Niska 10 i 11 listopada spotkają się, by razem uczcić 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W planie m.in. msza polowa, przemarsz z pochodniami, defilada wojskowa, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i oczywiście ciepły posiłek z wojskowej kuchni polowej.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, 10 listopada, o godzinie 17.30 na placu apelowym garnizonu w Nisku odprawiona zostanie msza polowa. Następnie uczestnicy wyruszą w uroczystym przemarszu z pochodniami ulicą Sandomierską w kierunku Placu Wolności. W wydarzeniu wezmą udział m.in. kompania honorowa garnizonu Nisko, orkiestra wojskowa z Rzeszowa, sekcja taneczna i mażoretki NCK „Sokół” oraz harcerze z niżańskiego Hufca ZHP im. Szarych Szeregów.

O godzinie 18.30 na Placu Wolności w Nisku odbędzie się uroczyste podniesienie flagi RP, złożenie zniczy pamięci przed pomnikiem Wdzięczności i Orląt Lwowskich, a także odczyt obwieszczenia Komendy Naczelnej POW z 10 listopada 1918 roku. W programie przewidziano także defiladę wojskową, rozpalenie ogniska patriotycznego, ciepły posiłek z garnizonowej kuchni polowej oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z zespołem Saper Band i harcerzami.

Główne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości odbędą się 11 listopada.

O godzinie 12.00 w Sanktuarium św. Józefa w Nisku odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny, po której uczestnicy złożą kwiaty pod Tablicą Katyńską i Tablicą Żołnierzy AK. Następnie wyruszy uroczysty przemarsz na Plac Wolności z udziałem mażoretek NCK „Sokół” oraz orkiestry dętej OSP w Zarzeczu.

Na Placu Wolności uroczystości rozpoczną się o 13.15. W programie przewidziano złożenie kwiatów, apel pamięci, salwę honorową, przemarsz kompanii honorowej garnizonu Nisko oraz część artystyczną w wykonaniu mażoretek NCK „Sokół”.

Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania i oddania hołdu bohaterom, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. 

Karolina Kusińska

Dziennikarka

