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Fot. AI
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Nisko 29 lipca 2026

Nisko z dofinansowaniem na Senioralia i aktywizację seniorów

Senioralia Powiatowe, warsztaty oraz spotkanie z okazji Dnia Seniora - takie działania zostaną zrealizowane w Nisku dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa. Gmina i Miasto Nisko pozyskała na ten cel ponad 18 tys. zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Samorząd otrzymał 18 264 zł w ramach programu wieloletniego „Aktywni Seniorzy - ASY” na lata 2026-2030, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki zostaną przeznaczone na projekt „Senioralia Powiatowe 2026 w Nisku - seniorzy współtworzą wspólnotę, tradycję i aktywność społeczną powiatu”.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano organizację Senioraliów Powiatowych 2026 w Nisku, cyklu warsztatów i zajęć aktywizujących osoby starsze oraz Dnia Seniora, który będzie miał charakter edukacyjno-integracyjny.

Jak podkreśla samorząd, projekt ma zachęcać seniorów do aktywnego udziału w życiu społecznym, sprzyjać integracji oraz rozwijaniu zainteresowań.

Umowę na dofinansowanie podpisano w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Gminę i Miasto Nisko reprezentowali zastępca burmistrza Adam Sikora oraz skarbnik Dorota Urban.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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