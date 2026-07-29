Nisko z dofinansowaniem na Senioralia i aktywizację seniorów

Samorząd otrzymał 18 264 zł w ramach programu wieloletniego „Aktywni Seniorzy - ASY” na lata 2026-2030, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki zostaną przeznaczone na projekt „Senioralia Powiatowe 2026 w Nisku - seniorzy współtworzą wspólnotę, tradycję i aktywność społeczną powiatu”.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano organizację Senioraliów Powiatowych 2026 w Nisku, cyklu warsztatów i zajęć aktywizujących osoby starsze oraz Dnia Seniora, który będzie miał charakter edukacyjno-integracyjny.

Jak podkreśla samorząd, projekt ma zachęcać seniorów do aktywnego udziału w życiu społecznym, sprzyjać integracji oraz rozwijaniu zainteresowań.

Umowę na dofinansowanie podpisano w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Gminę i Miasto Nisko reprezentowali zastępca burmistrza Adam Sikora oraz skarbnik Dorota Urban.