Nisko 12 stycznia 2026

Nisko wspiera sport. Kluby mogą ubiegać się o dotacje

Burmistrz Niska ogłosił nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2026 roku. Kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mają kolejną szansę na pozyskanie wsparcia finansowego. Wnioski można składać do 23 stycznia 2026 roku. Dotacje przyznawane są na podstawie ustawy o sporcie (Dz.U.2024.1488 t.j) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010 r., regulującej zasady wspierania lokalnych klubów sportowych.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko, które realizują zadania związane z rozwojem sportu, np. szkolenie zawodników, organizację treningów, udział w zawodach czy prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek według obowiązującego wzoru (stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej). Dokumenty trzeba złożyć w zamkniętej kopercie - osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pokój nr 12) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko. Decyduje data wpływu wniosku do urzędu.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć?

Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających działalność klubu i jego sytuację finansową, w tym: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub innej ewidencji), statut klubu (potwierdzony za zgodność z oryginałem), oświadczenie z numerem konta bankowego, sprawozdanie merytoryczne za 2025 rok (lub za okres działalności, jeśli klub działa krócej), sprawozdanie finansowe za 2025 rok (lub za okres działalności).

