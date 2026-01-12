Nisko wspiera sport. Kluby mogą ubiegać się o dotacje

O dofinansowanie mogą występować wszystkie kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko, które realizują zadania związane z rozwojem sportu, np. szkolenie zawodników, organizację treningów, udział w zawodach czy prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek według obowiązującego wzoru (stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej). Dokumenty trzeba złożyć w zamkniętej kopercie - osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pokój nr 12) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko. Decyduje data wpływu wniosku do urzędu.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć?

Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających działalność klubu i jego sytuację finansową, w tym: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub innej ewidencji), statut klubu (potwierdzony za zgodność z oryginałem), oświadczenie z numerem konta bankowego, sprawozdanie merytoryczne za 2025 rok (lub za okres działalności, jeśli klub działa krócej), sprawozdanie finansowe za 2025 rok (lub za okres działalności).