Nisko 5 listopada 2025

Nisko w światowej lidze wynalazców

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zostało wyróżnione na łamach prestiżowego magazynu IFIA (International Federation of Inventors’ Associations) - jednej z najważniejszych organizacji na świecie wspierających innowacje i wynalazczość.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W najnowszym wydaniu IFIA Magazine No. 21 znalazł się artykuł poświęcony działalności RCEZ, podkreślający osiągnięcia szkoły w dziedzinie innowacji, kreatywności i edukacji technicznej. Autorzy publikacji zwracają uwagę nie tylko na sukcesy uczniów i nauczycieli, ale również na aktywną współpracę placówki z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazców.

Magazyn IFIA, wydawany corocznie, prezentuje działania z całego świata - od międzynarodowych wystaw wynalazków i kongresów, po warsztaty i seminaria organizowane pod patronatem Federacji. Publikowane w nim artykuły stanowią przegląd najciekawszych inicjatyw edukacyjnych i technologicznych wspierających młodych wynalazców.

Wyróżnienie dla RCEZ to potwierdzenie, że niżańska szkoła techniczna z powodzeniem wpisuje się w globalny nurt rozwoju nowoczesnej edukacji i promocji talentów młodych twórców.

Artykuł o RCEZ można przeczytać na stronach 48–49 najnowszego numeru IFIA Magazine: https://www.invention-ifia.ch/magazine/21/index.html#p=49

