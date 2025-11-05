Nisko w światowej lidze wynalazców

W najnowszym wydaniu IFIA Magazine No. 21 znalazł się artykuł poświęcony działalności RCEZ, podkreślający osiągnięcia szkoły w dziedzinie innowacji, kreatywności i edukacji technicznej. Autorzy publikacji zwracają uwagę nie tylko na sukcesy uczniów i nauczycieli, ale również na aktywną współpracę placówki z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazców.

Magazyn IFIA, wydawany corocznie, prezentuje działania z całego świata - od międzynarodowych wystaw wynalazków i kongresów, po warsztaty i seminaria organizowane pod patronatem Federacji. Publikowane w nim artykuły stanowią przegląd najciekawszych inicjatyw edukacyjnych i technologicznych wspierających młodych wynalazców.

Wyróżnienie dla RCEZ to potwierdzenie, że niżańska szkoła techniczna z powodzeniem wpisuje się w globalny nurt rozwoju nowoczesnej edukacji i promocji talentów młodych twórców.

Artykuł o RCEZ można przeczytać na stronach 48–49 najnowszego numeru IFIA Magazine: https://www.invention-ifia.ch/magazine/21/index.html#p=49