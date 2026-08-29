Nisko w przebudowie

Komunikacyjny kręgosłup miasta

Wspomniane ulice, z dołączeniem głównej ul. Sandomierskiej, stanowią komunikacyjny kręgosłup miasta. Przez lata były rozjeżdżane, a gdy powstała obwodnica, można się było zabrać za ich naprawianie. Ul. Głowackiego zyska nowy wymiar dzięki budowie strategicznej drogi Nowa Dęba – Nisko, której jest częścią. Pozostałe wymienione ulice są drogami powiatowymi i trzeba przyznać, że powiat dobrze sobie radzi ze ściąganiem pieniędzy na remonty szlaków komunikacyjnych. Przebudowa ul. Tysiąclecia i Kolejowej kosztowała ponad 17 mln. zł. Podobnych kosztów można się spodziewać przy ciągu Dworcowa – Rzeszowska.

Dworcowa i Rzeszowska zmienią swoje oblicze

Zakończyło się zbieranie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy tych ulic. Przebudowa nie będzie ani łatwa, ani tania, bo prawdopodobnie zajdzie konieczność wymiany wszystkich sieci. Nisko w jego południowej części przy torach, będzie wyglądało inaczej. Na ulicach będzie nie tylko nowy asfalt i oświetlenie, ale też bezpieczne ciągi dla pieszych i rowerzystów. Na Dworcowej będą też nowe przystanki. Nowe oblicze zyska też sam dworzec kolejowy, ale to już zupełnie inny projekt.