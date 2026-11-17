Akcja, zainicjowana przez Krakowską Akademię Profilaktyki, ma przede wszystkim zwrócić uwagę na zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu. Jej celem jest nie tylko edukowanie mieszkańców o wpływie alkoholu na zdrowie, ale również wskazanie możliwości leczenia uzależnienia i uzyskania wsparcia dla osób zmagających się z tym problemem oraz ich bliskich.

W ramach kampanii przygotowano zestaw materiałów edukacyjnych. Wśród nich znalazły się ulotki poruszające różne aspekty problemu alkoholowego. Dotyczą m.in. szkodliwości nawet niewielkich ilości alkoholu, jego wpływu na zdrowie psychiczne, zagrożeń związanych z prowadzeniem samochodu po spożyciu alkoholu czy konsekwencji picia w czasie ciąży. Nie zabrakło również informacji pomagających rozpoznać pierwsze oznaki uzależnienia i dowiedzieć się, jak pomóc sobie lub osobie z najbliższego otoczenia.

Przygotowano także plakaty profilaktyczne pod hasłami „Alkohol zabierze Twoje zdrowie...” oraz „Wybierz życie, a nie picie”, a także specjalne wydanie gazety „Zdrowo-bezalkoholowo”.

Materiały trafiły już do instytucji działających na terenie gminy. Otrzymały je m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku, Dzienny Dom Pomocy dla Seniora, Środowiskowy Dom Samopomocy, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej wraz z Poradnią Leczenia Uzależnień, Komenda Powiatowa Policji, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku.

Organizatorzy podkreślają, że materiały opracowano w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Mają one pomóc mieszkańcom lepiej rozumieć zagrożenia związane z alkoholem, ale również pokazać, gdzie można szukać pomocy.

Profilaktyka i dostęp do rzetelnych informacji mogą odegrać ważną rolę w zapobieganiu uzależnieniom. Szczególnie istotne jest to, by wiedza na temat skutków picia alkoholu docierała do jak najszerszego grona mieszkańców.