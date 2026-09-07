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Nisko 7 września 2026

Nisko i Zarzecze. W szkołach powstaną windy

W dwóch placówkach oświatowych na terenie gminy Nisko powstaną windy osobowe. Inwestycja obejmie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Słowackiego w Nisku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ramach prac przy obu budynkach zostaną dobudowane szyby windowe wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną. Dzięki temu łatwiejszy będzie dostęp do poszczególnych części szkół, także dla osób mających trudności z poruszaniem się.

Inwestycja to nie tylko windy. Szkoły zostaną wyposażone w rozwiązania, które mają poprawić ich dostępność dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Pojawią się między innymi siedziska z podłokietnikami, maty wejściowe, domofony, pasy ostrzegawcze, plany tyflograficzne, pętle indukcyjne oraz kontrastowe oznaczenia schodów.

Zaplanowano również montaż piktogramów informacyjnych i biurek dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Placówki otrzymają także sprzęt komputerowy i oprogramowanie przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Wartość prac w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nisku wynosi 525 tys. zł. Inwestycja w Zarzeczu będzie kosztować 298 tys. zł.

Za realizację zadnia odpowiada ZRB KOREM Koc Sp.j. Krzysztof Koc. Zgodnie z zawartymi umowami prace mają zostać wykonane w ciągu czterech miesięcy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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