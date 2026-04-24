Nisko czeka na Łowisko

4 liga podkarpacka. W sobotę, 25 kwietnia w Nisku jedenastka Sokoła zmierzy się z ŁKS-em. Jesienią w pierwszym spotkaniu obydwu drużyn górą był beniaminek z Łowiska. Po golach Kloca z rzutu karnego oraz Herkta i Gumieniaka wygrał 3:0. Początek meczu Sokół - ŁKS o godz. 17.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

ŁKS wywalczył wiosnę 6 punktów. Komplet punktów zdobył w zwycięskim meczu z Błażowianką 3:1, a za mecz w Sanoku otrzymał walkower. Na boisku było 2:0 dla Ekoball. Wszystkie pozostałe mecze piłkarze z Łowiska przegrali. Ze Stalą Gorzyce u siebie 1:2, w Ropczycach z Błękitnymi 0:5, z Polonią w domu 1:3, z JKS-em w Jarosławiu 0:7 i ostatnio z Izolatorem 1:2.

Sokół na wiosnę zdobył w siedmiu meczach 8 punktów - 2 zwycięstwa - 2 remisy - 3 porażki. W ostatniej kolejce przegrał z liderem z Jarosławia 0:3.

Trzeci reprezentant podokręgu Stalowa Wola w rozgrywkach, Stal Gorzyce pojedzie do Wiśniowej na spotkanie z Wisłokiem, który ma jeden punkt więcej i zajmuje w tabeli jedno miejsce wyżej.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

