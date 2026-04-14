Stalowa Wola Bojanów 14 kwietnia 2026

Niewybuchy w regionie

W Stalowej Woli i okolicach znów znaleziono niewybuchy. Policjanci interweniowali zarówno w lesie, jak i na terenie miasta.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

W niedzielę, 12 kwietnia, przed godz. 11 służby dostały zgłoszenie z miejscowości Maziarnia. Mężczyzna, który chodził po lesie z wykrywaczem metali, natrafił na podejrzane przedmioty. Na miejsce przyjechali policjanci i pirotechnik - okazało się, że to cztery granaty moździerzowe z czasów II wojny światowej. Teren zabezpieczono do czasu przyjazdu saperów.

Do podobnej sytuacji doszło dwa dni wcześniej w samej Stalowej Woli. Na ul. Tołwińskiego, podczas prac budowlanych, znaleziono pocisk artyleryjski.

Policja przypomina: takich znalezisk nie wolno ruszać. Najlepiej od razu powiadomić służby i zachować bezpieczną odległość.

Fot. KPP Stalowa Wola

