Niewybuch odkryty w Przędzelu. Ewakuowano mieszkańców pięciu domów

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji z Niska. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i wezwali policyjnego pirotechnika, który potwierdził, że odnaleziony przedmiot to niewybuch. Ze względu na bliską odległość innych zabudowań, zdecydowano o ewakuacji mieszkańców pięciu pobliskich posesji.

Po kilku godzinach na miejsce przybył patrol saperski, który przejął pocisk i przetransportował go w bezpieczne miejsce, gdzie zostanie zneutralizowany.

Policja przypomina, że podobne znaleziska wciąż zdarzają się na terenach, gdzie w czasie II wojny światowej toczyły się działania militarne. Odnalezionych niewybuchów nie należy dotykać oraz próbować ich przenosić. W przypadku odnalezienia podobnych militariów należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.