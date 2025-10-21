Miesięcznik
Niewybuch odkryty w Przędzelu. Ewakuowano mieszkańców pięciu domów

Niebezpieczne znalezisko odkryto 20 października na terenie jednej z posesji w miejscowości Przędzel (powiat niżański). Podczas prac ogrodowych właściciel posesji natrafił na pocisk moździerzowy pochodzący prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji z Niska. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i wezwali policyjnego pirotechnika, który potwierdził, że odnaleziony przedmiot to niewybuch. Ze względu na bliską odległość innych zabudowań, zdecydowano o ewakuacji mieszkańców pięciu pobliskich posesji.

Po kilku godzinach na miejsce przybył patrol saperski, który przejął pocisk i przetransportował go w bezpieczne miejsce, gdzie zostanie zneutralizowany.

Policja przypomina, że podobne znaleziska wciąż zdarzają się na terenach, gdzie w czasie II wojny światowej toczyły się działania militarne. Odnalezionych niewybuchów nie należy dotykać oraz próbować ich przenosić. W przypadku odnalezienia podobnych militariów należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

