Urząd Marszałkowskie - życzenia
Fot. KPP Stalowa Wola
Stalowa Wola 30 grudnia 2025

Niewidomy senior na rondzie

Stalowowolscy policjanci wykazali się czujnością i empatią, pomagając niewidomemu seniorowi, który znalazł się w niebezpiecznej sytuacji na jednym z rond w Stalowej Woli. Dzięki ich natychmiastowej reakcji mężczyzna bezpiecznie opuścił jezdnię i trafił na chodnik.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło podczas rutynowego patrolu. Funkcjonariusze przejeżdżający przez rondo zauważyli mężczyznę idącego środkiem jezdni. Widok pieszego w takim miejscu wzbudził ich niepokój, dlatego natychmiast zatrzymali radiowóz i ruszyli z pomocą.

Jak się okazało, senior był osobą niewidomą. Przechodząc przez przejście dla pieszych, omyłkowo zszedł z wyznaczonej trasy, stracił orientację i nieświadomie znalazł się na jezdni. Mężczyzna próbował samodzielnie odnaleźć bezpieczną drogę, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, jakie stwarzał intensywny ruch pojazdów.

Policjanci bez zwłoki podjęli działania - zabezpieczyli miejsce i spokojnie przeprowadzili seniora na chodnik. Mężczyzna nie wymagał dalszej pomocy.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

