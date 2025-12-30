Niewidomy senior na rondzie

Do zdarzenia doszło podczas rutynowego patrolu. Funkcjonariusze przejeżdżający przez rondo zauważyli mężczyznę idącego środkiem jezdni. Widok pieszego w takim miejscu wzbudził ich niepokój, dlatego natychmiast zatrzymali radiowóz i ruszyli z pomocą.

Jak się okazało, senior był osobą niewidomą. Przechodząc przez przejście dla pieszych, omyłkowo zszedł z wyznaczonej trasy, stracił orientację i nieświadomie znalazł się na jezdni. Mężczyzna próbował samodzielnie odnaleźć bezpieczną drogę, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, jakie stwarzał intensywny ruch pojazdów.

Policjanci bez zwłoki podjęli działania - zabezpieczyli miejsce i spokojnie przeprowadzili seniora na chodnik. Mężczyzna nie wymagał dalszej pomocy.