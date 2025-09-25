Nietrzeźwa kobieta i mężczyzna bez prawa jazdy zatrzymani przez policję

22 września po godz. 19 w Stalowej Woli policjanci drogówki zatrzymali do kontroli kobietę prowadzącą fiata. Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że posiadała dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Badanie alkomatem wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w jej organizmie. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnej izby zatrzymań.

W środę, 23 września, wieczorem w Jastkowicach policjanci zatrzymali mężczyznę kierującego volkswagenem. Również był nietrzeźwy, a dodatkowo nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Za swoje czyny grożą im surowe konsekwencje - prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości może kosztować do 3 lat więzienia, a złamanie sądowego zakazu - nawet do 5 lat.