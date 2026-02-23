Miesięcznik
Adamietz
23 lutego 2026

Niestety, finał bez Sympatycznych Nisko

Aniela z Nowej Sarzyny wyraźnie nie... leży Sympatycznym z Niska. Po porażce w lidze i w finale wojewódzkim Pucharu Polski, także w półfinale play-off 3 ligi podkarpackiej, Artur Łuczak i spółka okazali się lepsi.. Po niezwykle wyrównanym, pełnym dramaturgii meczu Aniela pokonała w Nisku Sympatycznych 5:4.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Spotkanie zaczęło się dobrze dla gości, bo już w 6. minucie do bramki piłkę skierował najlepszy strzelec 3 ligi podkarpackiej futsalu, Artur Łuczak. Radość w ekipie z Nowej Sarzyny trwała kilkanaście sekund. Stan meczu wyrównał Adrian Golik, a za chwilę ten sam piłkarzklarz po ra drugi umieścił piłke w bramce Anieli, a niecałą minutę po nim trzeciego gola dla Sympatycznych strzelił Juliusz Cupak. W 12. minucie piłka wylądowała w bramce niżańskiej, a zdobył ją Eryk Sarzyński. Do przerwy 3:2.
Po zmianie stron gole strzelała juz tylko Aniela. W 25. minucie, po niefortunnej interwencji Łukasza Startka, spotkanie zaczynało się jakby od nowa. Trzy minuty później czwarta drużyna sezonu zasadniczego objęła prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Łuczak. Wynik ustalił celnym strzałem z przedłużonego rzutu karnego Krzysztof Gumieniak. Niecałe dwie minuty przed zakończeniem regulaminowego czasu gry, Dariusz Żuraw skapitulował po strzale swojego vis-a-vis, Patryka Drzymały, ale wyrównać naszej drużynie już się nie udało, choć było bardzo blisko. Cupak trafił w poprzeczkę, a wcześniej karnego przedłużonego obronił bramkarz Anieli.
Zespół z Nowej Sarzyny spotka się w finale z Tech-Projektem Jarosław, który w drugim półfinale pokonał ZMM Maxpol Rzeszów 4:3.

Sympatyczni Nisko - Futsal Aniela Nowa Sarzyna 4:5 (3:2)
0:1 Artur Łuczak (6), 1:1 Adrian Golik (6), 2:1 Adrian Golik (8), 3:1 Juliusz Cupak (9), 3:2 Eryk Sarzyński (12), 3:3 Łukasz Startek - (25-sam.), 3:4 Artur Łuczak (28), 3:5 Krzysztof Gumieniak (37 - przedł. karny), 4:5 Patryk Drzymała (38)
Sympatyczni: Patryk Drzymała - Jakub Kowalski, Juliusz Cupak, Adrian Golik, Wojciech Sobiło oraz Maciej Siudak, Łukasz Startek, Grzegorz Tofil, Filip Moskal, Łukasz Socha, Krzysztof Urbanik.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

