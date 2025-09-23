Niespodzianki w Lipie nie było. Była natomiast w Chwałowicach

W Jezioraku po raz kolejny na listę strzelców wpisał się Kacper Wydra. 23-latek zaliczył po powrocie do klubu z Chwałowic siódmy występ i zdobył 8 bramek.

Z trzema punktami wróciły z Nowej Sarzyny rezerwy Stali Stalowa Wola. Jedyną bramkę zdobył w końcówce meczu Kacper Szymecki, który wszedł na boisko dziesięć minut po przerwie.

W meczu Sokoła Kamień z rezerwami tarnobrzeskiej Siarki padło osiem bramek. Trzy zdobyli gospodarze - autorem wszystkich był Paweł Stępak - a goście pięć.

Wyniki 8. kolejki

UNIA NOWA SARZYNA - STAL II STALOWA WOLA 0:1 (0:0)

Szymecki (81)

JEZIORAK CHWAŁOWICE - LZS ZDZIARY 3:3 (3:2)

Kacper Wydra (9, 21), P. Kurkiewicz (37) – Sobiło (4, 18), Cupak (89)

SOKÓŁ KAMIEŃ – SIARKA II TARNOBRZEG 3:5 (1:1)

Stępak (24, 51, 83) - Szekiela (57, 86), Podkowa (14), Zawół (48), Witek (69)

SAN KŁYŻÓW – STAL NOWA DĘBA 0:3 (0:1)

Wątróbski (45), Nowak (70), Amjad (75)

CZARNI LIPA - POGOŃ LEŻAJSK 0:5 (0:4)

Maliarenko (44, 73), Fusiarz (11), Kuczek (24), Siara (27)

SŁOWIANIN GRĘBÓW - SPARTA JEŻOWE 4:1 (4:0)

Nieradka (9), Cholewa (22), Tabaka (28), Bartman (37) – Gnacek (90)

TANEW WÓLKA TANEWSKA - OLIMPIA PYSZNICA 2:1 (1:1)

D.Kokoszka (23), Seidler (72) – A.Golik (8-karny)

pauzował LKS BRZYSKA WOLA

Tabela za www.regiowyniki.pl