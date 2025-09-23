Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
Jan Jankiewicz - bramkarz Stali Stalowa Wola zachował w Nowej Sarzynie czyste konto
0.0 / 5
Stalowa Wola Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Jarocin 23 września 2025

Niespodzianki w Lipie nie było. Była natomiast w Chwałowicach

Liga okręgowa. Lider z Leżajska powiększył przewagę nad drugim zespołem do trzech punktów. „Piwosze” już przed przerwą „załatwili” sprawę, strzelając gospodarzom cztery gole. W Chwałowicach jedenastka ze Zdziar uratował punkt w końcówce spotkania.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Jezioraku po raz kolejny na listę strzelców wpisał się Kacper Wydra. 23-latek zaliczył po powrocie do klubu z Chwałowic siódmy występ i zdobył 8 bramek.
Z trzema punktami wróciły z Nowej Sarzyny rezerwy Stali Stalowa Wola. Jedyną bramkę zdobył w końcówce meczu Kacper Szymecki, który wszedł na boisko dziesięć minut po przerwie.
W meczu Sokoła Kamień z rezerwami tarnobrzeskiej Siarki padło osiem bramek. Trzy zdobyli gospodarze - autorem wszystkich był Paweł Stępak - a goście pięć.

Wyniki 8. kolejki
UNIA NOWA SARZYNA - STAL II STALOWA WOLA 0:1 (0:0)
Szymecki (81)
JEZIORAK CHWAŁOWICE - LZS ZDZIARY 3:3 (3:2)
Kacper Wydra (9, 21), P. Kurkiewicz (37) – Sobiło (4, 18), Cupak (89)
SOKÓŁ KAMIEŃ – SIARKA II TARNOBRZEG 3:5 (1:1)
Stępak (24, 51, 83) - Szekiela (57, 86), Podkowa (14), Zawół (48), Witek (69)
SAN KŁYŻÓW – STAL NOWA DĘBA 0:3 (0:1)
Wątróbski (45), Nowak (70), Amjad (75)
CZARNI LIPA - POGOŃ LEŻAJSK 0:5 (0:4)
Maliarenko (44, 73), Fusiarz (11), Kuczek (24), Siara (27)
SŁOWIANIN GRĘBÓW - SPARTA JEŻOWE 4:1 (4:0)
Nieradka (9), Cholewa (22), Tabaka (28), Bartman (37) – Gnacek (90)
TANEW WÓLKA TANEWSKA - OLIMPIA PYSZNICA 2:1 (1:1)
D.Kokoszka (23), Seidler (72) – A.Golik (8-karny)
pauzował LKS BRZYSKA WOLA

Tabela za www.regiowyniki.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
„Piszczu” i „Fidziu” wyrzucili Stal za burtę Pucharu Polski
Stalowa Wola
„Piszczu” i „Fidziu” wyrzucili Stal za burtę Pucharu Polski
Pierwsze śliwki - robaczywki... W sobotę derby Podkarpacia
Stalowa Wola
Pierwsze śliwki - robaczywki... W sobotę derby Podkarpacia
4 liga podkarpacka. Porażki Sokoła, Stali i ŁKS
Stalowa Wola
4 liga podkarpacka. Porażki Sokoła, Stali i ŁKS
3. miejsce Młodziczek MKT Stalowa Wola w finale B DMP w Zabrzu
Stalowa Wola
3. miejsce Młodziczek MKT Stalowa Wola w finale B DMP w Zabrzu
Twierdza naruszona po raz drugi. Stal zatrzymana przez młodzież z Łodzi
Stalowa Wola
Twierdza naruszona po raz drugi. Stal zatrzymana przez młodzież z Łodzi
Igloopol w Nisku, ŁKS w Pilźnie, a Stal w Nowotańcu
Stalowa Wola
Igloopol w Nisku, ŁKS w Pilźnie, a Stal w Nowotańcu
Koszykarze Stali wracają na ligowe parkiety. Sezon 2025/26 rozpoczną w Krakowie
Stalowa Wola
Koszykarze Stali wracają na ligowe parkiety. Sezon 2025/26 rozpoczną w Krakowie
Wichry wciąż nie znają smaku porażki, a na czele Rotunda
Stalowa Wola
Wichry wciąż nie znają smaku porażki, a na czele Rotunda
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu