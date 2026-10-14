Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
0.0 / 5
Stalowa Wola 14 października 2026

Niesforny Aniołek powraca! Spotkanie autorskie z Janiną Wań

Miłośnicy literatury dziecięcej będą mieli okazję poznać kolejne przygody Niesfornego Aniołka. W najbliższą niedzielę, 18 października, w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbędzie się spotkanie autorskie z Janiną Wań, która zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Niesforny Aniołek i miasto dronów”. Początek wydarzenia o godz. 17. Wstęp jest wolny.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Janina Wań od lat zajmuje się twórczością artystyczną skierowaną do najmłodszych. Pisze opowiadania, wiersze i piosenki, przygotowuje spektakle lalkowe, a także samodzielnie tworzy lalki teatralne i baśniowe scenografie. Jej działalność łączy literaturę, teatr i wyobraźnię, przenosząc dzieci w świat niezwykłych bohaterów i przygód.

Tym razem autorka zaprezentuje drugą część przygód Niesfornego Aniołka, zatytułowaną „Niesforny Aniołek i miasto dronów”. W najnowszej opowieści młodzi bohaterowie muszą zmierzyć się z tajemniczym przeciwnikiem, wobec którego nawet dorośli okazują się bezradni. Książka zabiera czytelników w świat pełen niespodzianek, w którym nie zabraknie wyzwań i niezwykłych wydarzeń.

Podczas niedzielnego spotkania uczestnicy będą mogli bliżej poznać najnowszą publikację, porozmawiać z jej autorką oraz kupić książkę w promocyjnej cenie. Janina Wań podzieli się również swoimi doświadczeniami związanymi ze sztuczną inteligencją, która coraz częściej pojawia się także w świecie twórczości artystycznej.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi, ale organizatorzy zapraszają również wszystkich zainteresowanych literaturą dla najmłodszych i twórczością Janiny Wań.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 18 października 2026 roku, o godz. 17.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Wstęp wolny.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Przed nami Stalowy Break Jam 4
Stalowa Wola
Przed nami Stalowy Break Jam 4
Ponad 130 mln zł na inwestycje w Stalowej Woli i Nisku. W planach park wodny i "Marina"
Stalowa Wola
Ponad 130 mln zł na inwestycje w Stalowej Woli i Nisku. W planach park wodny i "Marina"
Od bluesa do malarstwa. Wystawa Wiesława Gałczyńskiego w Nisku
Nisko
Od bluesa do malarstwa. Wystawa Wiesława Gałczyńskiego w Nisku
Ponad 1,6 mln zł na remont budynku przy ul. 3 Maja w Nisku
Nisko
Ponad 1,6 mln zł na remont budynku przy ul. 3 Maja w Nisku
Kolejny odcinek drogi Zdziary - Banachy do przebudowy. Podpisano umowę
Harasiuki
Kolejny odcinek drogi Zdziary - Banachy do przebudowy. Podpisano umowę
Zbliża się październikowy targ staroci
Stalowa Wola
Zbliża się październikowy targ staroci
Stal kontra Siarka. Czas na koszykarskie derby regionu!
Stalowa Wola
Stal kontra Siarka. Czas na koszykarskie derby regionu!
Piotr Banaczyk nowym prezesem Aeroklubu Stalowowolskiego
Stalowa Wola
Piotr Banaczyk nowym prezesem Aeroklubu Stalowowolskiego
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu