Niesforny Aniołek powraca! Spotkanie autorskie z Janiną Wań

Janina Wań od lat zajmuje się twórczością artystyczną skierowaną do najmłodszych. Pisze opowiadania, wiersze i piosenki, przygotowuje spektakle lalkowe, a także samodzielnie tworzy lalki teatralne i baśniowe scenografie. Jej działalność łączy literaturę, teatr i wyobraźnię, przenosząc dzieci w świat niezwykłych bohaterów i przygód.

Tym razem autorka zaprezentuje drugą część przygód Niesfornego Aniołka, zatytułowaną „Niesforny Aniołek i miasto dronów”. W najnowszej opowieści młodzi bohaterowie muszą zmierzyć się z tajemniczym przeciwnikiem, wobec którego nawet dorośli okazują się bezradni. Książka zabiera czytelników w świat pełen niespodzianek, w którym nie zabraknie wyzwań i niezwykłych wydarzeń.

Podczas niedzielnego spotkania uczestnicy będą mogli bliżej poznać najnowszą publikację, porozmawiać z jej autorką oraz kupić książkę w promocyjnej cenie. Janina Wań podzieli się również swoimi doświadczeniami związanymi ze sztuczną inteligencją, która coraz częściej pojawia się także w świecie twórczości artystycznej.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi, ale organizatorzy zapraszają również wszystkich zainteresowanych literaturą dla najmłodszych i twórczością Janiny Wań.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 18 października 2026 roku, o godz. 17.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Wstęp wolny.