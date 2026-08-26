Niesamowitych przygód Marka Pietrzykowskiego ciąg dalszy

To podczas promocji tej książki w Stalowej Woli (maj, październik 2022 r.), zapowiadał, że myśli o kolejnej publikacji. Można więc powiedzieć, że słowa dotrzymał i już.

Wydarzenia na morzu się zlewają

– Skończyłem pisanie! To jest relacja z piętnastu rejsów morskich w latach 2021-2026, w większości pod kapitanami i na pokładach jachtów Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni. Pisałem te relacje na bieżąco, gdyż w pierwszym rejsie w 2020 roku zrobiłem błąd, i zanadto zawierzyłem swojej pamięci. Pomimo zrobienia zdjęć z dziennika jachtowego, nie byłem w stanie przekazać strachu, emocji, adrenaliny, jaka mi w niektórych, bardzo mocnych momentach towarzyszyła. Wydarzenia na morzu, nomen omen, bardzo się zlewają. Dlatego od drugiego rejsu pisałem na bieżąco. Nawinąłem na swoim logu ponad 9500 mil morskich i jako jachtowy sternik morski trochę emocji przeżyłem. Ale nie pretenduję do postaci nieustraszonego wilka morskiego! Cieszę się, że jako „stypendysta” ZUS jestem w stanie kontynuować przeżycia z czasu fascynacji windsurfingiem i dopisać te nowe z morza – mówi „Sztafecie” autor.

Gdy strach zagląda w oczy

Dodaje też, że po zakończeniu przygód z deską był w głębokim dołku i nie mógł zaakceptować, że z powodów zdrowotnych ten etap skończył się już bezpowrotnie.

– Lubię po prostu sprawdzać się w różnych sytuacjach, również takich, kiedy czasami strach zagląda w oczy. Bardzo się od morza uzależniłem i tego mi było trzeba! Staram się plastycznie opisać to, co przeżyłem, zachowując zarazem w tajemnicy fakty, które winne były pozostać wśród załogi – zastrzega się Marek Pietrzykowski.

Wcześniej, w numerze 3/2020 Kwartalnika Literackiego „Wyspa”, ukazał się jego tekst zatytułowany „Żar – Góra Ikarów”, a potem, w numerze 3/2023 jego żeglarska opowieść „Jachtem s/y Sarmata II przez Bałtyk na Wyspy Alandzkie”. Tę opowieść wydrukowaliśmy w kwietniu 2023 r. także na łamach „Sztafety”, podobnie jak różne inne jego wspomnienia z podniebnych i lądowych wypraw.

Kiedy premiera i promocja książki

Licząca 350 stron książka „Marzeniami gnany” będzie miała swoją premierę na 29. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, w sobotę, 24 października w sali 04 o godz. 15. Będzie dostępna przez stronę internetową https://samozycieijuz.pl/

Informacje o niej można też znaleźć na stronie: rynek książki.pl/aktualności/marzeniami-gnany-nowy-tytul-marka-petrzykowskiego.

Okładkę do niej zaprojektował, podobnie jak do „Samego życia i już!”, stalowowolski grafik, Arkadiusz Lasota.

– Już pisząc pierwsza książkę, nie wyobrażałem sobie, abym powierzył projekt okładki komuś innemu. Tak mi się podobają jego prace graficzne – wyjaśnia Marek Pietrzykowski.

Promocja książki „Marzeniami gnany” w Stalowej Woli odbędzie się w lutym 2027 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Kierunek „Ameryka nad Sanem”

Pochodzący z Krakowa, 73-letni mgr inż. Marek Pietrzykowski jest absolwentem tamtejszej Politechniki, w latach 1978-2002 był pracownikiem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych, Huty Stalowa Wola i jej spółki handlowej Dressta, a także szefem miejscowego salonu Toyoty.

Do Stalowej Woli przybył z żoną, Grażyną, pod koniec 1978 r. Skusił ich różowy dodatek „Export” do tygodnika „Polityka”, w którym znalazł się artykuł o Hucie Stalowa Wola oraz mapa krajów i kontynentów, dokąd HSW eksportowała swoje wyroby. Tak podbiło to jego wyobraźnię, że ruszył z żoną do tej ich „Ameryki nad Sanem”, gdzie spędzili 24 lata.

Tu był ich pierwszy dom, tu urodziły się ich dwie córki. Stąd wyruszał w świat w liczne zawodowe delegacje, gdzie los nie skąpił mu wielu niesamowitych przygód.

To wreszcie w stalowowolskim Yacht Klubie, w lipcu 1980 r. uzyskał patent żeglarza jachtowego.

Kraje, przygody, pasje

Tuż przed I wojną w Zatoce Perskiej (1990) był w Iraku szefem Serwisu Wojskowego Huty Stalowa Wola. Odwiedził liczne kraje europejskie, bywał w USA, Argentynie, Turcji, Iraku, Iranie, Kazachstanie na Syberii, w Indiach, Chinach, Korei czy na Tajwanie.

Trzykrotnie przemierzył samochodem osobowym trasę Stalowa Wola – Bagdad i raz Stalowa Wola – Teheran. W swej pierwszej książce opisuje też obrazy widziane zza kierownicy 40-tonowego żurawia teleskopowego na podwoziu kołowym, w drodze do Hamburga i do Bukaresztu.

Od wczesnej młodości Marek Pietrzykowski to także człowiek rozlicznych pasji: szybowce, samoloty, balony, wędrówki po górach, taternictwo i akcje ratownicze z GOPR, nurkowanie (uprawnienia i książeczkę nurka ma od 1969 r.), pływanie na desce (w 1988 r. zdobył stopień instruktora na pierwszym w Polsce profesjonalnym kursie windsurfingu), a teraz morsowanie i żeglarstwo morskie.

Szukał zatopionej spycharki

W styczniu 2021 r., w osobistej relacji na łamach „Sztafety”, Marek Pietrzykowski jako pierwszy, po wielu latach opisał kulisy akcji poszukiwawczej i wydobycia z Zalewu Solińskiego zatopionej tam spycharki gąsienicowej z Huty Stalowa Wola. 2 lutego 1979 r. maszyna ta wjechała na lód Zalewu, złamał go i zatonęła, a w wypadku zginęło dwóch operatorów.

Marek Pietrzykowski, jako świeżo upieczony pracownik OBRMZiT w Stalowej Woli, uczestniczył w tej akcji. A ponieważ miał uprawienia nurka, to dwa razy schodził wtedy pod wodę, a raz był nawet przy zatopionej maszynie.

W lutym 2026 r., to dzięki m.in. jego pomocy, zamieściliśmy na portalu „Sztafety” dwa zdjęcia - zaginione wydawać by się mogło – wyciągniętej z głębokości 42 metrów maszyny.

Jak głęboko sięgnął

42 metry to także rekord zanurzenia Marka Pietrzykowskiego w ciężkim kombinezonie nurka, jako płetwonurek zaliczył głębokość 17 metrów.

Ale w lipcu 1980 r., podczas wizyty w Porcie Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu, pod okiem dowódcy akcji znad Soliny, komandora podporucznika Bogdana Konieczki, opuścił się na głębokość 60 metrów. Tyle że odbyło się to w... kabinie dekompresyjnej, na pokładzie okrętu ratowniczego „Piast”. A ciśnienie 6 atmosfer, jakie było w tej kabinie, odpowiadało właśnie zanurzeniu na głębokość 60 metrów.

– Oj, będą mi tego zazdrościć i to jak cholera, to więcej niż pewne, duma mnie mało co nie rozerwie – pisze w swej najnowszej książce Marek Pietrzykowski.

Fot. MP, Awers, grzbiet

Przednia okładka i grzbiet najnowszej książki Marka Pietrzykowskiego

Fot. MP, Patent

Patent żeglarza jachtowego Marka Pietrzykowskiego