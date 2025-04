26 kwietnia 2025

Nieproszony gość w ogrodzie? To twój sprzymierzeniec, nie wróg

Jeśli pewnej nocy zauważysz w swoim ogrodzie cichego, skrytego gościa – nie panikuj. Nie przyszedł po ciebie, ani twoje zwierzęta. Przyszedł, bo głód i pragnienie zagoniły go do ludzkich domostw. I choć może wyglądać obco, to właśnie on jest sprzymierzeńcem twojego ogrodu.