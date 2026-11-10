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Stalowa Wola 10 listopada 2026

Niepodległą mają we krwi

Trwa wielka akcja honorowego oddawania krwi przez mundurowych. Przyłączają się do niej cywile, bo krew jest wszystkim potrzebna. Ostatnio najbardziej ofiarom ataku terrorystycznego w Krakowie.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Akcja „Niepodległą mamy we krwi – Służba trwa” ruszyła tuż przed dniem Wszystkich Świętych i potrwa do końca listopada. Łączy ona historyczną pamięć z nowoczesnym wymiarem bezinteresownej pomocy. Pomoc ta jest mierzona w litrach krwi podarowanej najbardziej jej potrzebującym.

Zbiórkę krwi organizuje Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion wespół z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Fundacją Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Listopadową zbiórkę krwi wśród żołnierzy honorowymi patronatami objęły Ministerstwa Obrony Narodowej i Zdrowia. Termin akcji jest oczywiście związany z datą odzyskania przez Polkę niepodległości, a zbiórce krwi towarzyszy równie wielka akcja informacyjna o drogach dojścia kraju do wolności. Harmonogram zbiórki jest rozpisany na cały listopad i całą Polskę. W poniedziałek ruszyła na Podkarpaciu. U nas koordynują ją terytorialsi.

- Zapraszamy doświadczonych dawców, jak i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć dzielenie się najcenniejszym płynem z innymi – zachęca por. Magdalena Mac, rzecznik 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Na pierwszy rzut w poniedziałek poszedł Rzeszów. W czwartek 12 bm. Krew będzie można oddawać w Stalowej Woli. Od 7 rano na dawców będą czekać pracownicy Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który mieści się w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym. Tegoroczna akcja ma szczególny wymiar, gdyż jej inauguracja zbiegła się w czasie z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie. Jeden z rannych policjantów jeszcze nie tak dawno był żołnierzem 6. Brygady Powietrznodesantowej. Stąd chociażby duże poruszenie wśród obecnych i byłych żołnierzy, choć nie tylko żołnierzy.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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