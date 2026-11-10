Niepodległą mają we krwi

Akcja „Niepodległą mamy we krwi – Służba trwa” ruszyła tuż przed dniem Wszystkich Świętych i potrwa do końca listopada. Łączy ona historyczną pamięć z nowoczesnym wymiarem bezinteresownej pomocy. Pomoc ta jest mierzona w litrach krwi podarowanej najbardziej jej potrzebującym.

Zbiórkę krwi organizuje Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion wespół z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Fundacją Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Listopadową zbiórkę krwi wśród żołnierzy honorowymi patronatami objęły Ministerstwa Obrony Narodowej i Zdrowia. Termin akcji jest oczywiście związany z datą odzyskania przez Polkę niepodległości, a zbiórce krwi towarzyszy równie wielka akcja informacyjna o drogach dojścia kraju do wolności. Harmonogram zbiórki jest rozpisany na cały listopad i całą Polskę. W poniedziałek ruszyła na Podkarpaciu. U nas koordynują ją terytorialsi.

- Zapraszamy doświadczonych dawców, jak i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć dzielenie się najcenniejszym płynem z innymi – zachęca por. Magdalena Mac, rzecznik 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Na pierwszy rzut w poniedziałek poszedł Rzeszów. W czwartek 12 bm. Krew będzie można oddawać w Stalowej Woli. Od 7 rano na dawców będą czekać pracownicy Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który mieści się w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym. Tegoroczna akcja ma szczególny wymiar, gdyż jej inauguracja zbiegła się w czasie z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie. Jeden z rannych policjantów jeszcze nie tak dawno był żołnierzem 6. Brygady Powietrznodesantowej. Stąd chociażby duże poruszenie wśród obecnych i byłych żołnierzy, choć nie tylko żołnierzy.