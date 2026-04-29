Niematerialne dziedzictwo kulturowe Lasowiaków i Stalowej Woli w świetle Konwencji UNESCO z 2003 r.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie bogactwa niematerialnego dziedzictwa Lasowiaków oraz współczesnej Stalowej Woli w odniesieniu do definicji Konwencji UNESCO z 2003 r., która ujmuje dziedzictwo niematerialne jako praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – wraz z towarzyszącymi im artefaktami, przedmiotami i przestrzeniami kulturowymi – uznawane przez wspólnoty za część ich dziedzictwa kulturowego. Analiza oparta na tej definicji pozwala spojrzeć na Lasowiacką tradycję nie tylko jako na zbiór wyróżniających elementów folkloru, lecz również jako na dynamiczny system kulturowy, w którym szczególną rolę odgrywają kompetencje społeczne, wzory zachowań i lokalne narracje kształtujące poczucie tożsamości.

W tym kontekście dziedzictwo niematerialne obejmuje zarówno tradycyjne obrzędy, muzykę, taniec i rękodzieło Lasowiaków, jak i współczesne praktyki kulturowe rozwijające się w Stalowej Woli, naznaczonej unikatowym doświadczeniem miasta planowanego, industrialnego i wielopokoleniowego. Z jednej strony są to zatem żywe tradycje zakorzenione w kulturze Puszczy Sandomierskiej, z drugiej – wytwarzane na przestrzeni ostatnich dekad formy lokalnej aktywności społecznej, edukacyjnej i artystycznej, które wchodzą w dialog z dziedzictwem historycznym.

Dziedzictwo niematerialne w rozumieniu Konwencji UNESCO

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (2003) wprowadziła jednolitą i spójną definicję, zgodnie z którą niematerialne dziedzictwo kulturowe to: „praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty i grupy uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego”.

UNESCO podkreśla, że dziedzictwo to:

jest przekazywane z pokolenia na pokolenie,

jest stale odtwarzane,

zapewnia poczucie tożsamości i ciągłości,

wspiera różnorodność kulturową i kreatywność,

musi być zgodne z prawami człowieka, zasadą wzajemnego poszanowania i zrównoważonego rozwoju.

Do kluczowych dziedzin dziedzictwa niematerialnego należą m.in.:

tradycje i przekazy ustne

sztuki widowiskowe, muzyka i taniec

zwyczaje i obrzędy

wiedza o przyrodzie i wszechświecie

rzemiosła tradycyjne

Po ratyfikacji Konwencji w 2011 roku Polska – poprzez Zespół ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego MKiDN – dostosowała te kategorie do realiów własnej tradycji i zjawisk kulturowych.

Lasowiacy jako depozytariusze dziedzictwa niematerialnego

Lasowiacy – rdzenna grupa etnograficzna Puszczy Sandomierskiej – stanowią jeden z najbardziej wyrazistych przykładów wspólnoty, której tradycje wpisują się w definicję UNESCO. Dziedzictwo to obejmuje:

Tradycje ustne i język

lokalne opowieści, bajdy, legendy o lasach i dawnych osadnikach,

charakterystyczną gwarę lasowiacką będącą nośnikiem lokalnych znaczeń i wartości,

Osobliwe formy przemów, przyśpiewek i toastów.

Sztuki widowiskowe i muzyczne

archaiczne melodie śpiewane solo i w grupach,

taniec lasowiacki o energicznej, rytmicznej strukturze,

dawną muzykę skrzypcową, basową,

tradycję weselnych widowisk i dramatyzacji obrzędowych.

Zwyczaje i obrzędy doroczne

Półświatki, Zielone Świątki, obrzędy kolędnicze,

zwyczaje związane z cyklem agrarnym,

rytuały rodzinne: chrzty, wesela, pogrzeby.

Wiedza o przyrodzie

tradycyjne metody korzystania z zasobów puszczy,

ziołolecznictwo i meteorologia ludowa,

rytuały związane z ochroną domostwa i upraw.

Rzemiosło tradycyjne

koszykarstwo, plecionkarstwo, ciesielstwo, snycerka,

wytwarzanie narzędzi, tkanin, strojów, zabawek.

Dziedzictwo Lasowiaków i Stalowej Woli jako część europejskiej narracji pamięci

W dobie globalizacji UNESCO podkreśla, że dziedzictwo niematerialne:

sprzyja dialogowi międzykulturowemu,

wzmacnia szacunek dla różnorodności,

jest narzędziem tworzenia wspólnego, europejskiego pejzażu pamięci.

Stalowa Wola, łącząc kultury Lasowiaków, tradycję COP, historię wojenną i powojenną oraz współczesny rozwój gospodarczy, może stanowić przykład miasta, w którym dziedzictwo jest nie tylko wspominane, lecz aktywnie wykorzystywane dla rozwoju – kulturowego, społecznego i ekonomicznego. W świetle Konwencji UNESCO dziedzictwo niematerialne Lasowiaków i Stalowej Woli staje się ono nie tylko świadectwem przeszłości, ale przede wszystkim narzędziem przyszłości – fundamentem rozwoju, dialogu i kulturowej ciągłości miasta, które łączy tradycję z nowoczesnością. Owe dziedzictwo niematerialne – postrzegane jako żywy i dynamiczny komponent tożsamości zbiorowej – odgrywać powinno kluczową rolę w budowaniu kapitału społecznego, wzmacnianiu lokalnej atrakcyjności, a także kreowaniu długofalowych strategii rozwoju opartego na unikatowych wartościach kulturowych.