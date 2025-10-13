Miesięcznik
Nieludzki czyn w Przyszowie. Pies skazany na śmierć

Wstrząsające odkrycie w Przyszowie (gmina Bojanów). W środku lasu znaleziono psa przywiązanego łańcuchem do drzewa. Zwierzę było pozostawione samo sobie, bez jedzenia i wody. Na dramatyczną sytuację natrafili wolontariusze ze schroniska „Przytulisko Psia Przystań”, którzy natychmiast wezwali pomoc.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

„Ktoś zostawił żywe stworzenie w lesie, skazując je na powolne cierpienie” - napisali poruszeni opiekunowie z Przytuliska w mediach społecznościowych, apelując o udostępnienia i pomoc w ustaleniu sprawcy.

Sprawa została zgłoszona policji, która prowadzi postępowanie w kierunku znęcania się nad zwierzęciem. Pies obecnie przebywa w gminnej przechowalni w Bojanowie i pilnie potrzebuje nowego domu.

Osoby chętne do adopcji lub mogące pomóc w opiece proszone są o kontakt ze schroniskiem „Przytulisko Psia Przystań”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Komentarze

Piotr
2025-10-13 10:22:02
Znaleźć oprawcę i przywiązać do drzewa
Odpowiedz

