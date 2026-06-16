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Fot. KPP Nisko
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Nisko 16 czerwca 2026

Nielegalna bimbrownia zlikwidowana. 72-latek usłyszał zarzuty

Policjanci z Niska, wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego, ujawnili nielegalną produkcję alkoholu na terenie jednej z posesji w powiecie niżańskim. W sprawie zarzuty usłyszał 72-letni mieszkaniec powiatu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Funkcjonariusze Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Nisku ustalili, że jeden z mieszkańców może zajmować się nielegalnym wytwarzaniem alkoholu. Aby zweryfikować te informacje, na początku czerwca przeprowadzili działania wspólnie z funkcjonariuszami Drugiego Działu Realizacji w Rzeszowie Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

Podczas przeszukania posesji 72-latka mundurowi znaleźli aparaturę służącą do destylacji alkoholu. Zabezpieczyli również około 40 litrów zacieru przygotowanego do produkcji alkoholu oraz 8 litrów gotowego trunku.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu wytwarzania alkoholu etylowego metodą domową bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie jego produkcji.

Za popełnione przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 72-latka zdecyduje sąd. 

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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