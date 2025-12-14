Niedźwiadki na łopatkach! Wysokie zwycięstwo Stali w Przemyślu

Nasz zespół od początku kontrolował przebieg spotkania, konsekwentnie realizując założenia taktyczne. Stal dominowała w ataku i obronie, nie pozwalając młodej drużynie Niedźwiadków na nawiązanie wyrównanej walki. Każda z czterech kwart przebiegała pod dyktando gości, co przełożyło się na wysokie i w pełni zasłużone zwycięstwo.

Kolejnym rywalem Stali będzie Wisła Kraków. Spotkanie odbędzie się w Stalowej Woli, 20 grudnia o godzinie 17. Cztery dni później rozpocznie się runda rewanżowa. Podopieczni trenera Rafała Partyki podejmą Cracovię. Po przerwie świąteczno-noworocznej czeka ich wyjazd do Jarosławia (3 stycznia).

NIEDŹWIADKI PRZEMYŚL - STAL STALOWA WOLA 70:98 (12:21, 21:31, 17:26, 20:20)

NIEDŹWIADKI: D.Walciszewski 15 (2x3), Kindlik 13 (3x3), Olejarz 12 (2x3), Osovskyi 10, K.Walciszewski 2 oraz Kijanka 10, Barszczak 8, Sarna, Zaworski, Łabudzki.

STAL: Siemianiuk 23 (3x3), Jadaś 16 (16 zb.), Maciejak 12 (1x3), Maciej Paterek 3 (1x3), Łabuda 2 oraz Kunc 19 (3x3), Bandyga 10, Krzek 8, Marcin Paterek 5, Krzywdziński.

Sędziowali: Michał Kurcz, Piotr Czernecki.