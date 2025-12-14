Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
0.0 / 5
Stalowa Wola 14 grudnia 2025

Niedźwiadki na łopatkach! Wysokie zwycięstwo Stali w Przemyślu

Koszykarze Stali Stalowa Wola odnieśli w Przemyślu siódme zwycięstwo w drugoligowych rozgrywkach, w tym czwartek na wyjeździe. „Zielono-czarni” od początku narzucili gospodarzom własne warunki gry, kończąc spotkanie wygraną różnicą 28 punktów.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Nasz zespół od początku kontrolował przebieg spotkania, konsekwentnie realizując założenia taktyczne. Stal dominowała w ataku i obronie, nie pozwalając młodej drużynie Niedźwiadków na nawiązanie wyrównanej walki. Każda z czterech kwart przebiegała pod dyktando gości, co przełożyło się na wysokie i w pełni zasłużone zwycięstwo.

Kolejnym rywalem Stali będzie Wisła Kraków. Spotkanie odbędzie się w Stalowej Woli, 20 grudnia o godzinie 17. Cztery dni później rozpocznie się runda rewanżowa. Podopieczni trenera Rafała Partyki podejmą Cracovię. Po przerwie świąteczno-noworocznej czeka ich wyjazd do Jarosławia (3 stycznia).

NIEDŹWIADKI PRZEMYŚL - STAL STALOWA WOLA 70:98 (12:21, 21:31, 17:26, 20:20)
NIEDŹWIADKI: D.Walciszewski 15 (2x3), Kindlik 13 (3x3), Olejarz 12 (2x3), Osovskyi 10, K.Walciszewski 2 oraz Kijanka 10, Barszczak 8, Sarna, Zaworski, Łabudzki.
STAL: Siemianiuk 23 (3x3), Jadaś 16 (16 zb.), Maciejak 12 (1x3), Maciej Paterek 3 (1x3), Łabuda 2 oraz Kunc 19 (3x3), Bandyga 10, Krzek 8, Marcin Paterek 5, Krzywdziński.
Sędziowali: Michał Kurcz, Piotr Czernecki.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Stal zafundowała „Klinice” bolesną terapię
Stalowa Wola
Stal zafundowała „Klinice” bolesną terapię
Podkarpacka liga młodzików U-13. Kuźnia Koszykówki - Stal 40:119
Stalowa Wola
Podkarpacka liga młodzików U-13. Kuźnia Koszykówki - Stal 40:119
W sobotę derby Stalowej Woli, a w niedzielę derby Podkarpacia
Stalowa Wola
W sobotę derby Stalowej Woli, a w niedzielę derby Podkarpacia
„Stalówka” w pigułce. Podsumowanie rundy jesiennej w liczbach
Stalowa Wola
„Stalówka” w pigułce. Podsumowanie rundy jesiennej w liczbach
Dwa zwycięstwa Stali i dwie porażki Kuźni
Stalowa Wola
Dwa zwycięstwa Stali i dwie porażki Kuźni
Orkan Nisko w połowie stawki i w drodze do... I ligi
Nisko
Orkan Nisko w połowie stawki i w drodze do... I ligi
Stal zaprasza dzisiaj na Hutniczą, A Kuźnia Koszykówki na Wojska Polskiego
Stalowa Wola
Stal zaprasza dzisiaj na Hutniczą, A Kuźnia Koszykówki na Wojska Polskiego
54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli ruszył! Poznaj nominowanych i oddaj swój głos
Stalowa Wola
54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli ruszył! Poznaj nominowanych i oddaj swój głos
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu