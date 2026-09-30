Niedzielny spacer po lesie

Uczestnicy wyruszą na kilkukilometrowy spacer po lesie. W programie znalazła się także kąpiel leśna połączona z ćwiczeniami oddechowymi oraz gimnastyką wzmacniającą kręgosłup. Zajęcia poprowadzi instruktorka Karolina Grusiecka.

Spacer ma być okazją do aktywnego spędzenia czasu, ale bez pośpiechu i sportowej rywalizacji. Ćwiczenia będą miały spokojny charakter, a ich uzupełnieniem będzie kontakt z jesienną przyrodą.

„Prosto w las – spacer relaksacyjny” rozpocznie się w niedzielę, 4 października o godz. 10. Zbiórkę zaplanowano w Ciemnym Kącie.

Na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez formularz internetowy.