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Stalowa Wola 30 września 2026

Niedzielny spacer po lesie

Kilka kilometrów leśnymi ścieżkami, ćwiczenia oddechowe i gimnastyka wzmacniająca kręgosłup – tak będzie wyglądał spacer relaksacyjny „Prosto w las”, który odbędzie się w niedzielę, 4 października. Miejscem zbiórki będzie Ciemny Kąt.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uczestnicy wyruszą na kilkukilometrowy spacer po lesie. W programie znalazła się także kąpiel leśna połączona z ćwiczeniami oddechowymi oraz gimnastyką wzmacniającą kręgosłup. Zajęcia poprowadzi instruktorka Karolina Grusiecka.

Spacer ma być okazją do aktywnego spędzenia czasu, ale bez pośpiechu i sportowej rywalizacji. Ćwiczenia będą miały spokojny charakter, a ich uzupełnieniem będzie kontakt z jesienną przyrodą.

„Prosto w las – spacer relaksacyjny” rozpocznie się w niedzielę, 4 października o godz. 10. Zbiórkę zaplanowano w Ciemnym Kącie.

Na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez formularz internetowy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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