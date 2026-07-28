Niedzielne wycieczki po Stalowej Woli wracają. W sierpniu cztery spacery z przewodnikami

Na program tegorocznej edycji składają się cztery spacery prowadzone przez certyfikowanych przewodników miejskich.

Cykl rozpocznie się 2 sierpnia o godz. 16 wycieczką poświęconą makiecie kolejowej. Tydzień później, 9 sierpnia o godz. 18, uczestnicy poznają tajemnicze początki Charzewic. Kolejne spotkanie zaplanowano na 23 sierpnia o godz. 15 i będzie poświęcone cmentarzowi rozwadowskiemu. Ostatnia wycieczka odbędzie się 30 sierpnia o godz. 16.30 pod hasłem „Najpierw było Pławo”.

Zbiórki będą odbywać się w miejscach związanych z tematyką spacerów. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno mieszkańców, jak i osoby odwiedzające miasto. Udział we wszystkich wycieczkach jest bezpłatny.

Harmonogram wycieczek:

- 2 sierpnia, godz. 16.00 – Makieta kolejowa

Przewodnicy: Andrzej Tomczyk i Anna Garbacz. Zbiórka przy zabytkowym parowozie obok dworca kolejowego w Rozwadowie.

- 9 sierpnia, godz. 18.00 – Tajemnicze początki Charzewic

Przewodnicy: Sławomir Buczek i Wiesław Gomołka. Zbiórka przy bramie parku od ul. Lipowej.

- 23 sierpnia, godz. 15.00 – Cmentarz rozwadowski

Przewodnik: Alina Kazio. Zbiórka przy bramie cmentarza od ul. Klasztornej.

- 30 sierpnia, godz. 16.30 – Najpierw było Pławo

Przewodnicy: Sławomir Klecha i Janusz Babula. Zbiórka przed ochronką przy ul. Wałowej 46.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Dionizego Garbacza Stalovianum, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz Miasto Stalowa Wola.