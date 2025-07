Niedziela z grami retro w Muzeum COP

To nie lada gratka dla miłośników starych komputerów, kultowych gier wideo i technologicznej nostalgii. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. legendarną ODRĘ 1305, komputer PRS 4-KWK czy terminal 9150 OM, a także przenieść się do salonu z lat 90., by zagrać w klasyki na Atari, Commodore czy Amidze.

W godzinach 13:00–19:00 wystawę będzie można zobaczyć w promocyjnej cenie: 1 zł dla dzieci, 5 zł dla dorosłych. Z kolei od 15:00 do 17:00 na najmłodszych czekają warsztaty „Wyścigi robotów”, podczas których samodzielnie zbudują i zaprogramują miniaturowe maszyny.

Organizatorzy zapowiadają także pamiątkowe gadżety i niespodzianki. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.

Szczegóły i link do wydarzenia: https://fb.me/e/8TsjImeOC

Kontakt: Anna Jarosz, ajarosz@muzeum.stalowawola.pl, tel. 15 823 50 37