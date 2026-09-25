„Niebywałe wydarzenie” w Rozwadowie. Artyści pokażą efekty swojej pracy

Organizatorzy zapowiadają finał pod hasłem „Niebywałe wydarzenie”. Początek o godz. 18 w kamienicy przy Rynku 2. Wejście prowadzi od podwórza, od strony ul. Rozwadowskiej.

Swoje projekty i koncepcje zaprezentują: Ada Branecka, Julia Gancarz, Weronika „Jaca” Pruchnicka, Agnieszka Szarek, Franciszek Wesołowski oraz Zuzanna Zozula.

Rezydencja „RE-WIZJA ROZWADÓW” była okazją do przyjrzenia się tej części Stalowej Woli z perspektywy zaproszonych twórców. Jednym z założeń jest poszukiwanie pomysłów, które mogą ożywić Rozwadów i sprawić, by jego rynek był częściej postrzegany przez mieszkańców całej Stalowej Woli jako miejsce spotkań i miejskiej aktywności.

Sobotni finał będzie okazją, by zobaczyć, do jakich wniosków doszli artyści i jakie propozycje przygotowali. Organizatorzy zapowiadają nie tylko prezentacje artystyczne. Będzie również muzyka, poczęstunek i dodatkowe niespodzianki. Wydarzenie potrwa do godz. 20.30.

Program Rezydencji Artystycznej „RE-WIZJA ROZWADÓW” 2026 realizowany jest przy wsparciu środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna”, budżetu Województwa Podkarpackiego oraz budżetu Miasta Stalowa Wola.