Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
space 4 talent
0.0 / 5
Stalowa Wola 25 września 2026

„Niebywałe wydarzenie” w Rozwadowie. Artyści pokażą efekty swojej pracy

W sobotę, 26 września, w Rozwadowie odbędzie się finał rezydencji artystycznej „RE-WIZJA ROZWADÓW”. Po kilku tygodniach poznawania dzielnicy, rozmów z mieszkańcami, poszukiwań i pracy twórczej artyści pokażą swoje pomysły na Rozwadów.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorzy zapowiadają finał pod hasłem „Niebywałe wydarzenie”. Początek o godz. 18 w kamienicy przy Rynku 2. Wejście prowadzi od podwórza, od strony ul. Rozwadowskiej.

Swoje projekty i koncepcje zaprezentują: Ada Branecka, Julia Gancarz, Weronika „Jaca” Pruchnicka, Agnieszka Szarek, Franciszek Wesołowski oraz Zuzanna Zozula.

Rezydencja „RE-WIZJA ROZWADÓW” była okazją do przyjrzenia się tej części Stalowej Woli z perspektywy zaproszonych twórców. Jednym z założeń jest poszukiwanie pomysłów, które mogą ożywić Rozwadów i sprawić, by jego rynek był częściej postrzegany przez mieszkańców całej Stalowej Woli jako miejsce spotkań i miejskiej aktywności.

Sobotni finał będzie okazją, by zobaczyć, do jakich wniosków doszli artyści i jakie propozycje przygotowali. Organizatorzy zapowiadają nie tylko prezentacje artystyczne. Będzie również muzyka, poczęstunek i dodatkowe niespodzianki. Wydarzenie potrwa do godz. 20.30.

Program Rezydencji Artystycznej „RE-WIZJA ROZWADÓW” 2026 realizowany jest przy wsparciu środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna”, budżetu Województwa Podkarpackiego oraz budżetu Miasta Stalowa Wola.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Zmarła Maria Rehorowska. Wieloletnia radna Stalowej Woli i społeczniczka miała 92 lata
Stalowa Wola
Zmarła Maria Rehorowska. Wieloletnia radna Stalowej Woli i społeczniczka miała 92 lata
Chciała sprawdzić wartość starego banknotu. Straciła ponad 100 tys. zł.
Stalowa Wola
Chciała sprawdzić wartość starego banknotu. Straciła ponad 100 tys. zł.
Czterech zawodników Stali Stalowa Wola w kadrze Podkarpacia na 7. Myrda Cup 2026
Stalowa Wola
Czterech zawodników Stali Stalowa Wola w kadrze Podkarpacia na 7. Myrda Cup 2026
Zamknięta droga przy KFC i stacji MOL. Utrudnienia do 10 listopada
Stalowa Wola
Zamknięta droga przy KFC i stacji MOL. Utrudnienia do 10 listopada
Rusza remont drogi na dawnych terenach HSW
Stalowa Wola
Rusza remont drogi na dawnych terenach HSW
Młode talenty Stali Stalowa Wola w finale Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich
Stalowa Wola
Młode talenty Stali Stalowa Wola w finale Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trwa nabór wolontariuszy do organizacji wydarzeń technologicznych w Stalowej Woli
Jaśkowski w Radzie Globalnej ICA!
Stalowa Wola
Jaśkowski w Radzie Globalnej ICA!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu