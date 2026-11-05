„Niebo w kolorach”. Wernisaż wystawy malarstwa Iwony Pityńskiej-Iskry w Rudniku nad Sanem

Na wystawę zapraszają dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem oraz sama artystka.

Iwona Pityńska-Iskra jest absolwentką grafiki projektowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lat z powodzeniem łączy różne dziedziny twórczości – malarstwo, projektowanie graficzne i fotografię. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

W twórczości artystki ważne miejsce zajmuje natura, lokalny krajobraz i przywiązanie do tradycji. Inspiracji szuka w pięknie łąk, lasów i rzek, a także w codziennym życiu, które często umyka nam wśród pośpiechu i wszechobecnej technologii. Ceni spokój, bliskość przyrody i życie w zgodzie z własną drogą. Sztuka towarzyszy jej od dzieciństwa i pozostaje nieodłączną częścią jej świata.

Tytuł wystawy „Niebo w kolorach” zapowiada spotkanie z malarstwem pełnym barw i artystycznej wrażliwości. Będzie to okazja, by zobaczyć świat przedstawiony oczami artystki i na chwilę zatrzymać się przy tym, co piękne i inspirujące.

Wernisaż odbędzie się w piątek, 13 listopada, o godz. 16 w Galerii Centrum Wikliniarstwa przy ul. Mickiewicza 41 w Rudniku nad Sanem.