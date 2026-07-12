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10 lipca 2026 r. Obelisk w Stalowej Woli, poświęcony ofiarom Rzezi Wołyńskiej, Fot. ZS
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Stalowa Wola 12 lipca 2026

Niebo płakało nad ofiarami...

Pod hasłem „Wołając o prawdę historyczną”, ulicami Stalowej Woli 10 lipca przeszedł w strugach deszczu II Wielki Marsz Pamięci ku Czci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Stalowi Patrioci oraz Fundację Promocji i Kreatywności. Współorganizatorami był prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny i jej radny Aleksander Kapuściński oraz miasto Stalowa Wola. Uroczystości zaczęły się mszą św. w kościele pw. Opatrzności Bożej, a zakończyły przy obelisku na Skwerze Pamięci Ofiar...

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

Upamiętniały masowe mordy na Polakach z Wołynia i Małopolski Wschodniej w czasach II wojny światowej, dokonane przez ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA, przy wsparciu miejscowej ukraińskiej ludności. Mordy, których kulminacją była tzw. krwawa niedziela 11 lipca 1943 r., gdy zaatakowano i bestialsko zamordowano tysiące mieszkańców blisko 100 polskich miejscowości. Szacuje się, że w czasie Rzezi Wołyńskiej zabito 100-120 tys. Polaków.

W uroczystości udział wzięli m.in. samorządowcy z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego, przedstawiciele garnizonu Nisku i kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Przy obelisku wciągnięto na maszt flagę Rzeczypospolitej Polskiej oraz odśpiewano Hymn  Państwowy.

- Dzisiaj najmocniej przemawia państwa obecność i ten deszcz, który nam towarzyszy, jakże symboliczny. Dziękuję, że jesteśmy tutaj zjednoczeni w prawdzie i w odwadze, aby upomnieć się o tych, którzy ponieśli tę straszliwą śmierć w tym akcie ludobójstwa popełnionym przez Ukraińców na naszych rodakach. Bądźmy odważni, bądźmy zjednoczeni, walczmy o prawdę i walczmy o ich godność. Chwała wszystkim pomordowanym, chwała tym, którzy swoją krwią budują naszą przyszłość. My, jako naród zasłużmy swoją godnością i prawdą przez pamięć na to, abyśmy mogli tę przyszłość budować na prawdzie i na odwadze - mówił  na skwerze prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Po zakończeniu przemówień odczytano apel poległych oraz złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem Ofiar OUN-UPA, oddając hołd wszystkim Polakom zamordowanym na Wołyniu i Kresach Wschodnich.

Przypomnijmy, iż 11 lipca obchodzimy od roku nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie z 4 czerwca 2025 r. o ustanowieniu tego święta podkreślono, że „męczeńska śmierć z powodu przynależności do narodu polskiego zasługuje na pamięć w formie dnia wyróżnianego corocznie przez państwo polskie, w którym ofiarom będzie oddawany hołd”.

W ustawie przypomniano, że „w latach 1939-1946 nacjonaliści ukraińscy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) oraz innych ukraińskich formacji nacjonalistycznych działających na ziemiach Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (województwa wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, poleskie) oraz obecnych województw lubelskiego i podkarpackiego dokonali na ludności polskiej zbrodni ludobójstwa”.

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Stanisław Chudy

Dziennikarz

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