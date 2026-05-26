Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ogród Brandwica
Zdjęcie ilustracyjne
0.0 / 5
Nisko 26 maja 2026

Niebezpieczny pokaz na drodze. Reakcja niżańskiej drogówki

Policjanci z niżańskiej drogówki zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który w Racławicach poruszał się motocyklem na jednym kole. Został on ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, otrzymał 10 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do zdarzenia doszło 24 maja podczas patrolu funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku. Mundurowi zauważyli kierującego motocyklem marki KTM, który wykonywał niebezpieczny manewr jazdy na jednym kole na drodze publicznej.

Jak informuje policja, 32-letni mieszkaniec Zdziar swoim zachowaniem stworzył zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze zatrzymali motocyklistę do kontroli drogowej i zastosowali wobec niego surowe konsekwencje.

Od początku 2026 roku obowiązują przepisy zaostrzające kary za tzw. drift oraz celowe odrywanie kół pojazdu od nawierzchni. Zgodnie z art. 86c Kodeksu wykroczeń, jazda na jednym kole na drodze publicznej może skutkować mandatem od 1500 zł, a w przypadku stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa kara może być jeszcze wyższa. Przepisy przewidują również zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące.

Policjanci przypominają, że drogi publiczne nie są miejscem do wykonywania ryzykownych pokazów i apelują do kierowców o rozsądek. Brawurowa jazda może doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Stalowa Wola czyta dzieciom
Stalowa Wola
Stalowa Wola czyta dzieciom
W dzikim lesie – relacja z wyjątkowego spaceru
Stalowa Wola
W dzikim lesie – relacja z wyjątkowego spaceru
Literacki wieczór w bibliotece z Sylwią Kubik
Stalowa Wola
Literacki wieczór w bibliotece z Sylwią Kubik
Jacek Skrzeszewski na podium akademickich mistrzostw Polski
Stalowa Wola
Jacek Skrzeszewski na podium akademickich mistrzostw Polski
Nie żyje dr Ryszard Napierała - wybitny ginekolog i wieloletni ordynator
Stalowa Wola
Nie żyje dr Ryszard Napierała - wybitny ginekolog i wieloletni ordynator
4 pomysły na Dzień Mamy w Stalowej Woli
Stalowa Wola
4 pomysły na Dzień Mamy w Stalowej Woli
Kosmiczne ambicje miasta
Stalowa Wola
Kosmiczne ambicje miasta
„Akcja INTEGRACJA” połączyła mieszkańców osiedla Fabrycznego
Stalowa Wola
„Akcja INTEGRACJA” połączyła mieszkańców osiedla Fabrycznego
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu