Niebezpieczny pokaz na drodze. Reakcja niżańskiej drogówki

Do zdarzenia doszło 24 maja podczas patrolu funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku. Mundurowi zauważyli kierującego motocyklem marki KTM, który wykonywał niebezpieczny manewr jazdy na jednym kole na drodze publicznej.

Jak informuje policja, 32-letni mieszkaniec Zdziar swoim zachowaniem stworzył zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze zatrzymali motocyklistę do kontroli drogowej i zastosowali wobec niego surowe konsekwencje.

Od początku 2026 roku obowiązują przepisy zaostrzające kary za tzw. drift oraz celowe odrywanie kół pojazdu od nawierzchni. Zgodnie z art. 86c Kodeksu wykroczeń, jazda na jednym kole na drodze publicznej może skutkować mandatem od 1500 zł, a w przypadku stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa kara może być jeszcze wyższa. Przepisy przewidują również zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące.

Policjanci przypominają, że drogi publiczne nie są miejscem do wykonywania ryzykownych pokazów i apelują do kierowców o rozsądek. Brawurowa jazda może doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków.