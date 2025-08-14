Niebezpieczna jazda w Nisku. 27-latek stracił prawo jazdy

Do zdarzenia doszło 13 sierpnia. Podczas patrolu funkcjonariusze zauważyli kierowcę wykonującego niebezpieczny manewr. Pomiar prędkości wykazał 107 km/h w obszarze zabudowanym. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli.

27-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego został ukarany mandatami na łączną kwotę 2,5 tys. zł, a na jego konto trafiło 23 punkty karne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy.

Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przypominając, że nadmierna prędkość i ryzykowne manewry stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.