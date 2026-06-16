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Nie żyje Stanisław Łagowski

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli poinformował, że w sobotę 13 czerwca 2026 roku, w wieku 76 lat, zmarł dr Stanisław Łagowski - ceniony lekarz, specjalista trzech dziedzin medycyny, wieloletni dyrektor i kierownik placówek ochrony zdrowia w Stalowej Woli, człowiek oddany pacjentom i swojej profesji.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zmarły pochodził z Tomaszowa Lubelskiego, gdzie się urodził i dorastał. Studia medyczne ukończył w Lublinie, a następnie swoje życie zawodowe i osobiste związał ze Stalową Wolą, stając się na przestrzeni lat jedną z ważnych postaci lokalnego środowiska medycznego.

Był specjalistą w trzech dziedzinach: chorób wewnętrznych, medycyny sądowej i patomorfologii. W trakcie swojej pracy zawodowej przeprowadził ponad dziesięć tysięcy sekcji zwłok, pozostawiając po sobie imponujący dorobek naukowy i praktyczny. Pełnił funkcję dyrektora Szpitala w Stalowej Woli, a w późniejszym okresie kierował Przychodnią Sportowo-Lekarską i Rehabilitacji Leczniczej przy Zakładowym Klubie Sportowym Stal Stalowa Wola.

Wspominając swoją drogę zawodową podkreślał, że do Stalowej Woli trafił początkowo na trzyletni kontrakt, który stał się początkiem jego wieloletniej obecności w mieście. Nieustannie rozwijał swoje kompetencje, zdobywając kolejne specjalizacje i łącząc pracę kliniczną z medycyną sądową i patomorfologią.

Odszedł lekarz o niezwykłej wiedzy, doświadczeniu i odpowiedzialności, a przede wszystkim człowiek, który swoją pracą i postawą zapisał się w pamięci wielu pacjentów, współpracowników i mieszkańców regionu.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 17 czerwca 2026 roku o godz. 15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli. Po nabożeństwie Zmarły zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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