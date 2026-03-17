Nie żyje Sławomir Maliszewski

Sławomir Maliszewski urodził się 9 kwietnia 1934 r. Był absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w Technikum Mechanicznym w Stalowej Woli. To właśnie z jego inicjatywy najlepsi koszykarze Międzyszkolnego Klubu Sportowego Znicz przeszli do Zakładowego Klubu Sportowego Stal. Drużynę zgłoszono do rozgrywek klasy A, liczącej 12 zespołów, podzielonych na dwie grupy: przemyską i rzeszowską.

Maliszewski był tym, dzięki któremu utworzono sekcję koszykarską w ZKS Stal. Nigdy nie był zawodnikiem, natomiast świetnie sprawdził się w roli trenera. Wyszkolił i wychował pierwsze pokolenie stalowowolskich koszykarzy.



W jego drużynie występowali m.in.: Bolesław Winogrodzki, Eugeniusz Durejko, Edward Dymek, Janusz Kotulski, Marian Makar, Janusz Makar, Tadeusz Butryn, Andrzej Witek, Alfred Rzegocki, Jan Grochalski, Marek Piotrowicz, Janusz Pracoń, Hieronim Brzeziński oraz Stanisław Bera.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 23 marca o godzinie 13 w kościele Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Piaski 3.