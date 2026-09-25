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Stalowa Wola 25 września 2026

Zmarła Maria Rehorowska. Wieloletnia radna Stalowej Woli i społeczniczka miała 92 lata

Nie żyje Maria Rehorowska. Wieloletnia radna Rady Miejskiej w Stalowej Woli, nauczycielka, działaczka „Solidarności”, regionalistka i autorka książek, zmarła 25 września. Przez wiele lat była mocno związana z Rozwadowem i zabiegała o rozwój tej części miasta.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

O jej śmierci poinformował prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

- Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość. W wieku 92 lat zmarła Pani Maria Rehorowska, wieloletnia Radna Rady Miejskiej, nauczyciel, wychowawca i regionalistka, całym sercem oddana ukochanemu Rozwadowowi, o którego rozwój, piękno i zachowanie jego wyjątkowego dziedzictwa przez lata walczyła - napisał.

Maria Rehorowska była radną miejską w latach 2002–2014. Rozwadów zajmował szczególne miejsce w jej działalności społecznej i samorządowej. Zabiegała m.in. o odnowienie tej części miasta i przywrócenie działalności Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół”.

Po wielu latach „Sokół” został ponownie otwarty w 2021 roku. Podczas uroczystości Maria Rehorowska otrzymała Złote Serce Stalowej Woli.

Do jej starań o Rozwadów odniósł się również Lucjusz Nadbereżny w swoim pożegnaniu.

- Jeśli dzisiaj możemy z dumą patrzeć na odnowiony Rozwadów, Dworzec Kolejowy PKP oraz przede wszystkim na Jej wielkie dzieło, odnowienie „Sokoła”, który dziś tętni życiem i młodym pokoleniem artystów, to jest to również zasługa Jej wieloletniej walki i determinacji - napisał prezydent.

Maria Rehorowska była również działaczką „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana. Przebywała w ośrodkach odosobnienia w Nisku i Gołdapi. Po zwolnieniu angażowała się w działalność podziemną.

W 2023 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli odbyło się uroczyste wręczenie jej Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonała ówczesna wojewoda podkarpacka Ewa Leniart.

Maria Rehorowska była także autorką sześciu książek. W swoich publikacjach zajmowała się m.in. historią Rozwadowa, kolejnictwa oraz ludźmi i wydarzeniami związanymi z tą częścią miasta.

Prezydent wspomina ją również jako osobę, którą poznał na początku swojej działalności w samorządzie.

- Pozostaję z ogromną wdzięcznością za przekazaną mi wiedzę, za pokazanie przykładu młodemu radnemu, którym byłem, gdy 20 lat temu zaczynałem swoją drogę samorządową. Dzisiaj pozostaję w wielkiej wdzięczności za życie i działalność Pani Radnej Marii Rehorowskiej - napisał Lucjusz Nadbereżny.

Wiadomość o śmierci Marii Rehorowskiej zastała prezydenta Stalowej Woli w Rozwadowie. Jak zaznaczył, swoje pożegnanie pisał stojąc na rozwadowskim Rynku.

- Pozostanie w naszej pamięci, w naszej wdzięczności i w widocznych zmianach na terenie Stalowej Woli, a szczególnie Jej ukochanego Rozwadowa. To właśnie tam najpełniej widać, jak skuteczna i piękna może być działalność człowieka oddanego drugiemu człowiekowi, swojemu miastu i Polsce - napisał Lucjusz Nadbereżny.

Maria Katarzyna Rehorowska, ur. 29 V 1934 w Czarnorzekach k. Krosna. Ukończyła Pomaturalną Szkołę Pedagogiczną w Przemyślu (1953) i Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych przy Uniwersytecie Wrocławskim (1980).

1954–1981 nauczycielka w SP w Rozwadowie/SP nr 9 w Stalowej Woli.

Od IX 1980 w „S”; założycielka „S” w miejscu pracy, organizatorka Międzyszkolnej KZ w Stalowej Woli; IV 1981 delegatka na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, członek prezydium ZR.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Nisku i Gołdapi, 29 IV 1982 zwolniona; V 1982 przeniesiona w ramach represji do pracy w bibliotece w SP nr 2 w Stalowej Woli; w III 1983 Sąd Pracy w Rzeszowie uznał brak podstaw prawnych do przeniesienia z pierwotnego miejsca pracy. Zaangażowana w działalność podziemną; 1983–1986 nauczycielka w SP w Brandwicy; 1983–1988 organizatorka zbiórek pieniędzy na działalność podziemną, kolporterka pism, m.in. „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, „SMiS”. 1983–1984 kilkakrotnie poddana rewizjom, w 1983 zatrzymana; 1983–1989 zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii MBKP w Stalowej Woli, współpracowniczka Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej; 1988–1990 członek chóru „S”. Od 1986 na emeryturze.

1989–1990 w Regionalnym KO w Stalowej Woli; 1991–1992 członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego, 1991–1992 dyr. Społecznej SP w Stalowej Woli; 1996–1997 członek Komitetu Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego w Rozwadowie; 2002–2014 radna Miasta Stalowa Wola. Członek Koła Emerytów i Rencistów „S”.

Autorka 6 książek. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Medalem KEN (1993); uhonorowana tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2016).

Źródło: Encyklopedia Solidarności

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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