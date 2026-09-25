Zmarła Maria Rehorowska. Wieloletnia radna Stalowej Woli i społeczniczka miała 92 lata

O jej śmierci poinformował prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

- Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość. W wieku 92 lat zmarła Pani Maria Rehorowska, wieloletnia Radna Rady Miejskiej, nauczyciel, wychowawca i regionalistka, całym sercem oddana ukochanemu Rozwadowowi, o którego rozwój, piękno i zachowanie jego wyjątkowego dziedzictwa przez lata walczyła - napisał.

Maria Rehorowska była radną miejską w latach 2002–2014. Rozwadów zajmował szczególne miejsce w jej działalności społecznej i samorządowej. Zabiegała m.in. o odnowienie tej części miasta i przywrócenie działalności Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół”.

Po wielu latach „Sokół” został ponownie otwarty w 2021 roku. Podczas uroczystości Maria Rehorowska otrzymała Złote Serce Stalowej Woli.

Do jej starań o Rozwadów odniósł się również Lucjusz Nadbereżny w swoim pożegnaniu.

- Jeśli dzisiaj możemy z dumą patrzeć na odnowiony Rozwadów, Dworzec Kolejowy PKP oraz przede wszystkim na Jej wielkie dzieło, odnowienie „Sokoła”, który dziś tętni życiem i młodym pokoleniem artystów, to jest to również zasługa Jej wieloletniej walki i determinacji - napisał prezydent.

Maria Rehorowska była również działaczką „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana. Przebywała w ośrodkach odosobnienia w Nisku i Gołdapi. Po zwolnieniu angażowała się w działalność podziemną.

W 2023 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli odbyło się uroczyste wręczenie jej Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonała ówczesna wojewoda podkarpacka Ewa Leniart.

Maria Rehorowska była także autorką sześciu książek. W swoich publikacjach zajmowała się m.in. historią Rozwadowa, kolejnictwa oraz ludźmi i wydarzeniami związanymi z tą częścią miasta.

Prezydent wspomina ją również jako osobę, którą poznał na początku swojej działalności w samorządzie.

- Pozostaję z ogromną wdzięcznością za przekazaną mi wiedzę, za pokazanie przykładu młodemu radnemu, którym byłem, gdy 20 lat temu zaczynałem swoją drogę samorządową. Dzisiaj pozostaję w wielkiej wdzięczności za życie i działalność Pani Radnej Marii Rehorowskiej - napisał Lucjusz Nadbereżny.

Wiadomość o śmierci Marii Rehorowskiej zastała prezydenta Stalowej Woli w Rozwadowie. Jak zaznaczył, swoje pożegnanie pisał stojąc na rozwadowskim Rynku.

- Pozostanie w naszej pamięci, w naszej wdzięczności i w widocznych zmianach na terenie Stalowej Woli, a szczególnie Jej ukochanego Rozwadowa. To właśnie tam najpełniej widać, jak skuteczna i piękna może być działalność człowieka oddanego drugiemu człowiekowi, swojemu miastu i Polsce - napisał Lucjusz Nadbereżny.