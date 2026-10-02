Nie żyje Jan Gotfryd

Jan Gotfryd urodził się 3 lutego 1948 roku we Wrocławiu, a pierwsze kroki bokserskie stawiał w Górniku Gorlice. W roku 1967 przeprowadził się do Stalowej Woli. Rozpoczął pracę w HSW na Wydziale M-8. Z miejsca skierował swe kroki na halę, na której odbywały się treningi bokserów Stali pod okiem trenera Aleksandra Grądkowskiego. Szybko znalazł miejsce w drużynie występującej w I lidze.

Stal Stalowa Wola 1974 rok. Od lewej: Roman Gotfryd, Jan Gotfryd, Julian Fryzowicz, Jan Latawiec, Stanisław Szado, Jerzy Kołodziejczyk, Eugeniusz Kowalczyk, Andrzej Sobolewski, Lucjan Trela i trener Ludwik Algierd

Rok później dołączył do Jana i do zespołu Stali Stalowa Wola jego brat Roman, późniejszy brązowy medalista mistrzostw świata 1978, wicemistrz Europy 1977 i czterokrotny mistrz Polski w wadze piórkowej (1973, 1977, 1978, 1981).

Jan Gotfryd stoczył w swojej karierze 81 walk: 45 z nich wygrał, 6 zremisował, a 30 przegrał.

Rodzinie i bliskim Jana Gotfryda składamy wyrazy głębokiego współczucia.