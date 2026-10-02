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Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów 2 października 2026

Nie żyje Jan Gotfryd

2 października 2026 roku w wieku 78 lat zmarł Jan Gotfryd, były pięściarz Stali Stalowa Wola, której barw bronił w latach 1967-1975. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 października 2026 roku o godz. 12 na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Jan Gotfryd urodził się 3 lutego 1948 roku we Wrocławiu, a pierwsze kroki bokserskie stawiał w Górniku Gorlice. W roku 1967 przeprowadził się do Stalowej Woli. Rozpoczął pracę w HSW na Wydziale M-8. Z miejsca skierował swe kroki na halę, na której odbywały się treningi bokserów Stali pod okiem trenera Aleksandra Grądkowskiego. Szybko znalazł miejsce w drużynie występującej w I lidze.

Stal Stalowa Wola 1974 rok. Od lewej: Roman Gotfryd, Jan Gotfryd, Julian Fryzowicz, Jan Latawiec, Stanisław Szado, Jerzy Kołodziejczyk, Eugeniusz Kowalczyk, Andrzej Sobolewski, Lucjan Trela i trener Ludwik Algierd

Rok później dołączył do Jana i do zespołu Stali Stalowa Wola jego brat Roman, późniejszy brązowy medalista mistrzostw świata 1978, wicemistrz Europy 1977 i czterokrotny mistrz Polski w wadze piórkowej (1973, 1977, 1978, 1981).

Jan Gotfryd stoczył w swojej karierze 81 walk: 45 z nich wygrał, 6 zremisował, a 30 przegrał. 

Rodzinie i bliskim Jana Gotfryda składamy wyrazy głębokiego współczucia.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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