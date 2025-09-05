Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
5.0 / 5
Stalowa Wola Jeżowe 5 września 2025

Nie żyje dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Dziś rano była w Stalowej Woli

W tragicznym wypadku samochodowym na drodze ekspresowej S19 w Jeżowem (Podkarpackie) zginęła Katarzyna Stoparczyk – znana dziennikarka radiowa, autorka książek i programów dla dzieci. Informację o jej śmierci podało Radio 357.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Jeszcze dziś rano Katarzyna Stoparczyk gościła w Stalowej Woli, gdzie w ramach STALOVE FESTIVAL i PLANETA STALOVA uczestniczyła w debacie „Słowo leczy, słowo rani” zorganizowanej podczas cyklu „Śniadanie na temat”. Rozmówczyniami były również Monika Pachacz-Świderska oraz uczniowie stalowowolskich szkół.

W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości – podkreślili przedstawiciele Radia 357 w oficjalnym komunikacie, składając rodzinie i bliskim dziennikarki wyrazy współczucia.

Tragiczny wypadek

Do zdarzenia doszło w piątek, przed godziną 15. Na skutek zderzenia dwóch samochodów śmierć poniosły dwie osoby – kobieta i mężczyzna. Trzy kolejne zostały ranne.

Kariera i plany

Katarzyna Stoparczyk przez lata związana była z radiową Trójką. Prowadziła m.in. kultową audycję „Dzieci wiedzą lepiej”, a później „Myślidziecka 3/5/7”, „Klub Trójki” oraz „Zagadkową Niedzielę”. Była autorką projektu „Dajcie nam głos! Kasia Stoparczyk i dzieci” oraz cyklu „116 111”, nawiązującego do telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Współprowadziła też telewizyjny program „Duże Dzieci” z Wojciechem Mannem, napisała książki i reżyserowała spektakle teatralne.

W sobotę Katarzyna Stoparczyk miała wystąpić podczas Kongresu Kobiet w Katowicach, gdzie zaplanowane były jej wystąpienia o edukacji, sztucznej inteligencji oraz bezpieczeństwie dzieci.

Katarzyna Stoparczyk była absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Grała na gitarze. W Polskim Radiu pracowała od 2001 roku.

Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim Katarzyny Stoparczyk.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Uczniowie i nauczyciele PSP 1 w Stalowej Woli doczekali się wymarzonej hali sportowej
Stalowa Wola
Uczniowie i nauczyciele PSP 1 w Stalowej Woli doczekali się wymarzonej hali sportowej
80 lat Praw Miejskich Stalowej Woli – rusza STALOVE FESTIVAL!
Stalowa Wola
80 lat Praw Miejskich Stalowej Woli – rusza STALOVE FESTIVAL!
Krystian Bąk ze Stalowej Woli srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Strażaków w Triathlonie
Stalowa Wola
Krystian Bąk ze Stalowej Woli srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Strażaków w Triathlonie
Bezpłatna komunikacja autobusowa na Stalove Festival
Stalowa Wola
Bezpłatna komunikacja autobusowa na Stalove Festival
KEN, Ogrodowa i most na Sanie w nowej krasie. Powiat podsumował inwestycję za 13,6 mln zł
Stalowa Wola
KEN, Ogrodowa i most na Sanie w nowej krasie. Powiat podsumował inwestycję za 13,6 mln zł
Wrześniowy numer „Sztafety” już dostępny
Stalowa Wola
Wrześniowy numer „Sztafety” już dostępny
Winda, odnowione korytarze i system przeciwpożarowy. Zmiany w LO im. KEN
Stalowa Wola
Winda, odnowione korytarze i system przeciwpożarowy. Zmiany w LO im. KEN
RIA MULTISALON – kompleksowe centrum motoryzacyjne w regionie
Stalowa Wola
RIA MULTISALON – kompleksowe centrum motoryzacyjne w regionie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu