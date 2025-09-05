Nie żyje dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Dziś rano była w Stalowej Woli

Jeszcze dziś rano Katarzyna Stoparczyk gościła w Stalowej Woli, gdzie w ramach STALOVE FESTIVAL i PLANETA STALOVA uczestniczyła w debacie „Słowo leczy, słowo rani” zorganizowanej podczas cyklu „Śniadanie na temat”. Rozmówczyniami były również Monika Pachacz-Świderska oraz uczniowie stalowowolskich szkół.

– W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości – podkreślili przedstawiciele Radia 357 w oficjalnym komunikacie, składając rodzinie i bliskim dziennikarki wyrazy współczucia.

Tragiczny wypadek

Do zdarzenia doszło w piątek, przed godziną 15. Na skutek zderzenia dwóch samochodów śmierć poniosły dwie osoby – kobieta i mężczyzna. Trzy kolejne zostały ranne.

Kariera i plany

Katarzyna Stoparczyk przez lata związana była z radiową Trójką. Prowadziła m.in. kultową audycję „Dzieci wiedzą lepiej”, a później „Myślidziecka 3/5/7”, „Klub Trójki” oraz „Zagadkową Niedzielę”. Była autorką projektu „Dajcie nam głos! Kasia Stoparczyk i dzieci” oraz cyklu „116 111”, nawiązującego do telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Współprowadziła też telewizyjny program „Duże Dzieci” z Wojciechem Mannem, napisała książki i reżyserowała spektakle teatralne.

W sobotę Katarzyna Stoparczyk miała wystąpić podczas Kongresu Kobiet w Katowicach, gdzie zaplanowane były jej wystąpienia o edukacji, sztucznej inteligencji oraz bezpieczeństwie dzieci.

Katarzyna Stoparczyk była absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Grała na gitarze. W Polskim Radiu pracowała od 2001 roku.

Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim Katarzyny Stoparczyk.